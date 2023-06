Denuncia negligencia hija de trabajador fallecido en vías de Metro Oceanía

Después del fallecimiento del jefe de estación de Oceanía, en la Línea B del Metro, la tarde de este lunes, luego del deterioro de las instalaciones, que se reporta ya habían sido notificadas ante las autoridades del servicio de transporte y el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), la hija del trabajador se pronunció a través de redes sociales.

Te puede interesar: Trabajador del Metro muere en zona de vías de la estación Oceanía

Identificada como Verónica Alexia, la joven colocó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que aseguró que no quieren que se difunda lo que le ocurrió a su padre, además de que no asumen su responsabilidad por lo sucedido en el Metro de la CDMX.

“Hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad”.

Sobre lo sucedido, han acusado negligencia por parte del gobierno capitalino y el Metro de la CDMX, pues la tarima en que perdió la vida el jefe de estación, en la Línea B, había sido reportada desde hace al menos un año por sus malas condiciones.

Hola, soy su hija. Por favor ayúdenme a compartir la noticia, no quieren que los medios se enteren y están tratando de ocultarlo. Ya habían reportado el deterioro en las instalaciones y no quieren hacerse responsables, no quieren que se sepa la verdad. #lineaB #MetroCDMX https://t.co/zDgJ8x8nyd — Verónica Alexia (@VernicaAlexia2) June 6, 2023

Este lunes, el Metro de la CDMX informó sobre el fallecimiento del trabajador mediante una tarjeta informativa, en la cual precisó que el incidente se registró a las 14:20 horas y lo reportaron ante el Ministerio Público correspondiente para que ponga en marcha la investigación.

“La administración del Metro expresa a la familia y amigos de nuestro compañero el más sincero pésame por la irreparable pérdida y se compromete a aportar todos los elementos que se requieran para esclarecer los hechos”.

El servicio de transporte indicó que las unidades jurídica y administrativa agilizarán el proceso para entregar apoyos a los deudos.