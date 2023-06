Estilista Ricardo Rojas debuta como actor en “And Just Like That...”

Ricardo Rojas posa para un retrato para promocionar la serie "And Just Like That..." el lunes 29 de mayo de 2023 en Los Ángeles. Rojas, estilista de celebridades como Donatella Versace, Cher y Mariah Carey, aparecerá en dos episodios de la serie de HBO. AP (Willy Sanjuan/Willy Sanjuan/Invision/AP)

MIAMI BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Desde niño Ricardo Rojas soñaba con ser actor, pero por una cuestión de supervivencia económica lo relegó a un segundo plano y se dedicó a ser peluquero. Saltó de una de las ciudades más pequeñas de su natal Argentina a Nueva York, Paris, Londres y Milán para acompañar como estilista a estrellas de Hollywood y el mundo de la moda.

Después de décadas en la industria de la belleza ha llegado el momento de que Rojas demuestre sus habilidades como histrión en nada menos que “And Just Like That...”, la continuación de su serie favorita “Sex and the City”.

A partir de junio, Rojas que durante décadas ha peinado a celebridades como Donatella Versace, Cher y Mariah Carey, aparecerá en dos capítulos de la segunda parte de la serie que protagonizan Sarah Jessica Parker, Cynthia Dixon y Kristin Davis junto a Sarita Choudhury. También han surgido reportes de un cameo en el que Kim Cattrall volvería como Samantha Jones.

“Son estos momentos que tú quisiste tanto y te llegó, y no lo podía creer”, dijo Rojas en una reciente entrevista con The Associated Press. “Esta era de las últimas cosas que quería comenzar a hacer. Y yo creo que eso es la vida: comenzar. Siempre estoy comenzando, que no quiere decir que estoy dejando. Estoy renovando. Estoy renaciendo”.

En su papel, Rojas interpretará a Juan José, el estilista de Seema Patel (Sarita Choudhury). Pero a pesar de las semejanzas con su rol en la vida real, Rojas no quiso que su personaje fuera una caricatura de sí mismo. De hecho, él se considera mucho más tranquilo que el energético Juan José, a quien describe como el rey de los peinados con secadora en Nueva York.

Era su primera vez que frente a las cámaras, y no detrás de las bambalinas acompañando a las estrellas. Ahora tenía un estilista, un maquillador y un camerino propio.

Contó que en la serie aparece en una peluquería, donde se sentía a gusto, como en casa. Sabía manejar el secador de cabello y cómo mover sus propias manos como estilista profesional. Sin embargo, indicó, no estaba familiarizado con los movimientos de las cámaras, o las luces, aunque eso no le impidió disfrutar del momento.

“Si bien podés estar un poco nervioso, tenés la opción de decir este es mi momento y si vas a hacerlo vas a hacer lo mejor”, dijo Rojas quien habló en inglés y español en una entrevista en un elegante hotel de Miami Beach.

Aunque ofreció pocos detalles porque la nueva temporada de la serie aún no se ha estrenado, Rojas adelantó que fue maravilloso estar en sus escenas y haber compartido una de ellas con Chaudhury.

Para distanciar su personaje del verdadero Rojas, se atrevió a incorporar algunos cambios al guion original que le habían ofrecido, y fueron aceptados, dijo. Entre ellos, el nombre del personaje, para que sea latino.

“Cuando estás actuando estás creando un personaje y tienes las herramientas para crear esos personajes”, explicó.

Criado en el seno de una familia trabajadora de clase media de Tucumán, en el noroeste de Argentina, los comienzos de Rojas fueron empinados. Abandonó la carrera de arquitectura en una universidad pública porque no tenía cómo pagar los materiales para los proyectos. Pensó entonces dedicarse a la peluquería, una fascinación que tenía desde niño, cuando peinaba y cortaba en su casa los cabellos de sus abuelas, hermanas y mamá.

Tras abandonar la universidad, viajó a Córdoba, una ciudad más grande en el centro de su país, donde esperaba encontrar más oportunidades. Allí empezó trabajando en una conocida peluquería, primero como asistente y luego llegó a ser uno de sus propietarios. Pero su ambición era grande, y lo llevó a Nueva York. Hizo varios viajes, hasta que finalmente se decidió a instalarse allí y empezar nuevamente desde cero, secando cabellos.

Poquito a poco fue conociendo el ambiente y abriéndose camino. Ha sido el estilista de actrices como Anne Hathaway y Jessica Chastain, y de modelos como Kate Upton. Su trabajo ha aparecido en Vogue, Harper Bazaar y ELLE, y ha creado estilos para modelos de Versace, Chanel, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana y Gaultier.

Pero en el fondo, sus deseos de ser actor nunca desvanecieron.

Su amor por la actuación nació a los seis años, cuando su padre lo llevó a ver su primera película de Charles Chaplin al cine. De vez en cuando improvisaba alguna actuación, como cuando Donatella le pedía después de algún agotador evento, que actuara para divertir a sus hijos.

Desde hace tiempo tomaba clases de actuación y de baile, y un día, mientras estaba en California presentando su línea de productos para el cabello, lo sorprendió una llamada de su agente diciéndole que tenía una oferta para actuar en “And Just Like That...”.

Tras varias pruebas obtuvo el papel. Ahora espera recibir muchas más llamadas así. Sueña con trabajar con el cineasta español Pedro Almodóvar, el mexicano Guillermo del Toro y en películas de Hollywood.

“Estoy muy entusiasmado con la parte actoral”, dijo. Su consejo para todos: “Si está la posibilidad de tirarse a la pileta, que experimente, que la vida son los logros, son las experiencias”.