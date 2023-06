¿Qué se sabe sobre la operación al papa Francisco?

El papa Francisco ingresó el miércoles a un hospital de Roma para someterse a una operación intestinal debido a una hernia dolorosa que se le produjo tras la extirpación en 2021 de un tramo significativo de su intestino grueso, dijo el Vaticano. Este es un vistazo a lo que se sabe sobre la operación y las posibles complicaciones que podrían encontrar los médicos al operar al pontífice de 86 años.

¿Qué clase de operación se realizará al papa?

La operación al papa Francisco es una laparotomía, que consiste en abrir el abdomen para exponer los órganos interiores y los médicos planean colocar una prótesis mientras se encuentra bajo anestesia total.

Médicos no vinculados con la atención del papa dijeron que las hernias eran una complicación conocida después de operaciones anteriores y, en general, sólo se vuelven problemáticas cuando aparece un bulto en el abdomen del paciente y le causa dolor intenso. El Vaticano dijo que Francisco padece dolores crecientes.

El doctor Walter Longo, jefe de cirugía colorrectal de la Facultad de Medicina de Yale, dijo que probablemente lo que preocupaba a los médicos del papa fuera que los intestinos estuvieran “atrapados”, lo que provocaría problemas graves.

“Cuando se trata de una persona mayor cuyo estado no es óptimo, se puede producir una hernia a través de la incisión” quirúrgica, dijo. El retorcimiento podría bloquear el suministro de sangre al intestino, lo que provocaría gangrena en caso de no recibir tratamiento. “Tienen que repararlo, no hay otra alternativa”, dijo Longo.

🔴🇻🇦 El director de la @HolySeePress, Matteo Bruni, confirmó que el #PapaFrancisco está despierto y consciente y agradece los numerosos mensajes de cercanía y oración que le han llegado desde el principio. #7dejunio #HospitalGemelli #Roma pic.twitter.com/agwHvS6L79 — Vatican News (@vaticannews_es) June 7, 2023

El doctor Manish Chand, cirujano colorrectal británico, dijo que el agregado de una malla prostética debería reducir significativamente la probabilidad de que el papa requiera nuevas operaciones intestinales. “Se coloca la malla para reforzar la zona de manera que el problema no recurra en el futuro”, explicó Chand.

¿Cuáles son las otras complicaciones posibles?

Hace dos años le extirparon al papa 33 centímetros de intestino grueso. Meses atrás estuvo hospitalizado con bronquitis y cuando era joven le extirparon parte de un pulmón.

Los médicos señalaron que los enfermos mayores de 80 años son más proclives a sufrir complicaciones a raíz de la anestesia total y que el equipo en el policlínico Gemelli lo mantendría bajo observación para problemas como accidente cardiovascular, insuficiencia cardíaca o renal y neumonía.

“Cuando se opera a una persona mayor frágil, no tiene tanta energía como antes. Pero si supera bien la operación, debería estar bien”. — Walter Longo, jefe de cirugía colorrectal de la Facultad de Medicina de Yale

El doctor Robin Phillips, profesor emérito de cirugía colorrectal en el Imperial College de Londres, señaló que la cirugía abdominal también puede afectar la función pulmonar.

“Sospecho que lo hacen ahora porque temen que se complique y requiera una operación de emergencia, lo que significaría un riesgo mayor que no tocarlo u operarlo ahora”, dijo Phillips.

¿Cuánto durará la convalecencia del papa?

En el mejor de los casos, unas seis semanas. Chand dijo que era una operación “sencilla” y la mayoría de los pacientes salen del hospital en una semana.

En cuanto al tiempo que tardará el papa en reanudar sus actividades normales, dependerá de que los médicos puedan tratar su dolor. Además, las probabilidades de recurrencia son mayores durante las primeras seis semanas, dijo Chang.

El tiempo de recuperación también dependerá de lo que aparezca durante la operación, por ejemplo, si fuera necesario extirpar otro tramo del intestino grueso, dijeron los médicos.

El doctor P. Ravi Kiran, jefe de cirugía colorrectal de la Universidad de Columbia, dijo que podría haber daño en los intestinos si el flujo de sangre estuviera bloqueado, lo que requeriría extirparle otro tramo del colon.

“En ese caso, la recuperación se verá afectada por el hecho de haber unido nuevamente el colon”, dijo Kiran. Tomaría varios días para que los intestinos volvieran a funcionar y que Francisco se recuperara de la anestesia.

Kiran le recomendó una dieta sana con mucha fibra, pero que no preveía grandes cambios en el estilo de vida del pontífice después de la operación del miércoles. Otros dijeron que Francisco podría reanudar su agenda de viajes en cuestión de semanas.

“Cualquier debilidad de la pared abdominal… si se la fija firmemente, no debería ser un problema”, dijo Kiran. “Le deseo al papa una recuperación rápida”.