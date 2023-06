¿Cómo encontrar un vuelo bueno, bonito y barato? Aquí te explicamos

Encontrar vuelo puede ser un fastidio, ya sea por los horarios, destinos o los diferentes precios que ofrecen por el mismo asiento al mismo destino. Sin embargo, no todo está perdido.

El cofundador de TravelLocal, Huw Owen, aconseja, entre otras cosas, buscar “ciudades secundarias y terciarias” en toda Europa, esto ayuda a disminuir el precio del vuelo y por ende, representa un ahorro para tu bolsillo.

Además de ello, siempre es conveniente verificar si el vuelo lo puedes tomar un día antes o uno después de cuando realmente consideraste llegar de tu viaje. Hoteles cercanos al lugar que vas a visitar suelen ser costosos y cuando llegas en temporada vacacional, más.

Otros consejos que Owen da son los siguientes:

Sé más flexible con los destinos

Para ahorrar más considera también extender tu flexibilidad al destino. Si tus fechas son fijas, busca las opciones en aplicaciones o sitios de viajes que te permitan “explorar en todas partes” como destino. Luego busca las mejores opciones en un cierto período de tiempo.

Aprovecha las tarifas de cambio

Un beneficio para los viajeros en el panorama pospandémico es que, desde finales de 2020, muchas aerolíneas finalmente eliminaron las tarifas por cambios de manera definitiva. Si encuentras una oferta que no puedes dejar pasar, aprovecha mientras esté disponible, y si terminas cambiándola, no sufrirás grandes pérdidas.

“La razón por la cual esto es beneficioso para las reservas de último minuto es que si te preocupa que la tarifa pueda bajar después de reservar, ahora estarás cubierto. Si pagas 300 dólares (cinco mil pesos) por tu vuelo y unos días después de reservar el precio baja, puedes volver a reservarlo al nuevo precio y obtener la diferencia en crédito de vuelo”, explicó Scott Keyes, fundador de Going.

Buscar tarifas por persona

Buscar un solo asiento a la vez, incluso si viajas con una familia de cuatro personas, puede ahorrarte mucho dinero. Los sistemas automatizados de tarifas que controlan esa sopa de letras de precios están mal diseñados y solo buscarán cuatro asientos del mismo precio exacto, devolviéndote una cotización menor, tal vez.

Aprovecha el lento repunte de la clase ejecutiva

En vuelos en los que las cabinas premium están bastante vacías, algunas aerolíneas ofrecen a los pasajeros de clase económica la oportunidad de elegir por mejoras. Sin embargo, se aconseja que los pasajeros nunca confíen en esta opción como una forma garantizada de ascender a una cabina superior.

“La estrategia de comprar un boleto en una clase de servicio más baja y luego intentar obtener una mejora en el check-in siempre es una posibilidad, pero los viajeros deben sentirse cómodos con sentarse en su clase de servicio original. Si hay asientos disponibles, las ofertas de mejoras a menudo estarán disponibles, pero nunca se sabe si habrá asientos disponibles”.

Intenta buscar recompensas de última hora

Los vuelos de último minuto pueden ser un buen momento para canjear tus puntos de viajero frecuente, ya que las aerolíneas a veces ofrecen asientos no vendidos a precios más bajos en forma de puntos. Sin embargo, no te limites a buscar en línea, a veces puede valer la pena llamar al número de la aerolínea o chatear en línea con un representante, incluso si la aplicación o el sitio web de recompensas no muestran oportunidades de canje.

Cuidado con las tarifas de equipaje

Éstas aumentaron significativamente en los últimos años sin importar a dónde te dirijas, sin embargo, hay formas de evitar quedar atrapado en estas costosas tarifas. “Sugerimos que las personas comparen todas las opciones diferentes dentro de un rango de 120 dólares (poco más de dos mil pesos) que se muestra en un motores de búsqueda. La opción infalible siempre será empacar ligero.

¡Arriésgate!

En lugar de gastar mucho dinero en línea para una mejora, prueba un enfoque más humano, una estrategia que dio grandes resultados a Kimberley Lovato, una escritora de viajes especializada en Francia. En un vuelo desde San Francisco a Ámsterdam, Países Bajos, hace unos cuatro años.

En el mostrador de check-in en San Francisco, Lovato preguntó en tono de broma al agente si alguien había comprado una de las mejoras a clase ejecutiva de 10 mil dólares que había estado siguiendo en línea. “No”, respondió el agente, “¿está interesada?”. “No por 10 mil dólares”, respondió Lovato, quien solo ofreció 400 dólares, y para su sorpresa, el agente dijo: “¡Hecho!”.

“No estoy segura si fue porque estaba de buen humor o si simplemente tuve suerte, pero definitivamente alegró mi vuelo”, dice Lovato. La moraleja de la historia: “Nunca se sabe. La mayoría de las veces, he pedido cosas que parecían locas y las he conseguido”.