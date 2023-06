Fiscalía CDMX se deslinda de ‘Lady Tepito’, mujer que amenazó a familiares de Lesly Martínez

Después de que circulara en redes sociales el video en donde una mujer a la que los internautas apodaron ‘Lady Tepito’, amenazara a familiares y amigos que exigían justicia por el feminicidio de Lesly Martínez, asegurando que trabajaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quien aseguró que la persona no labora en la dependencia.

La FGJ-CDMX informó a través de su cuenta oficial de Twitter que “luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, no se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta, forme parte de la plantilla laboral”.

Luego de una extensa búsqueda en el sistema de recursos humanos de la institución, NO se encontraron registros de que la persona que aparece en un video difundido en redes sociales durante la protesta realizada este día, forme parte de la plantilla laboral de la #FiscaliaCDMX. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 9, 2023

Durante la protesta de la familia y amigos de Lesly Martínez, quienes exigían justicia por su feminicidio ocurrido el pasado mes de abril, la mujer conocida en redes sociales como ‘Lady Tepito’ aseguró que trabajaba en la Fiscalía capitalina, lugar donde se llevó a cabo la manifestación.

‘Lady Tepito’ amenaza a manifestantes

“Órale, no más no se me quede viendo muy ver.. porque no sabe ni qué pe... conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chi... ni la ver... van a aguantar”, mencionó ‘Lady Tepito’ a la familia y amigos de Lesly Martínez porque no la dejaron ingresar a la Fiscalía de la CDMX durante la manifestación.

La mujer molesta le dijo a los manifestantes “como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir”, después recibió una supuesta llamada telefónica en dónde le pide a una persona “traer a tres de sus tías” porque la estaban “agrediendo”.