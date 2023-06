NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Manifestantes cruzan una calle, el jueves 1 de junio de 2023, en Orlando, Florida, durante una protesta contra la nueva ley de inmigración de Florida que promulgó el gobernador Ron DeSantis. (Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP) (Joe Burbank/AP)

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Video no muestra arresto reciente de migrante en Florida con nueva ley

LA AFIRMACIÓN: Video muestra la detención de una persona migrante en Florida, Estados Unidos, tras la aplicación de nueva ley.

LOS HECHOS: El arresto no es reciente ni sucedió en Florida a raíz de la ley de inmigración promovida por el gobernador Ron DeSantis. El video se grabó en 2020 en San Bernardino, California, confirmó la Patrulla Fronteriza a The Associated Press, en tanto que la nueva ley entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Usuarios de redes sociales difunden una grabación que muestra el arresto de una persona migrante y afirman erróneamente que sucedió en Florida, tras la promulgación de una nueva ley contra la inmigración ilegal.

En el video se puede ver cómo un agente de la Patrulla Fronteriza rompe el vidrio de un automóvil y, junto con otros dos uniformados, detiene al conductor, quien es una persona hispanohablante.

“Es tan injusto lo que está pasando en la Florida y cómo están tratando a mis paisanos trabajadores que solo buscan una mejor vida”, reclama una página de Facebook que difundió el video, el cual acumula 968.000 visualizaciones desde el 27 de mayo.

Pero el video circula desde septiembre de 2020 en páginas de Facebook, YouTube y medios de comunicación, que indicaron que era una detención en California.

AP pudo localizar que el video se tomó de una transmisión en vivo del usuario de Facebook Favian Jiménez, quien en un momento también fue sometido, según la grabación.

En respuesta a una solicitud de información de AP, la Patrulla Fronteriza confirmó que el video corresponde a un incidente en California, que sucedió en 2020.

Emilio Amaya, director del Centro de Servicio Comunitario en San Bernardino, quien brindó acompañamiento legal al detenido, dijo que la grabación sucedió en la ciudad y que no muestra a agentes estatales en Florida.

“La persona fue puesta en libertad posteriormente bajo fianza”, explicó Amaya en entrevista telefónica. “El uso del video es totalmente incorrecto, está creando pánico y preocupación indebida”, dijo.

El gobernador DeSantis, quien busca ser presidente de Estados Unidos, promulgó una ley que entra en vigor el 1 de julio y refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que no cuenten con estatus legal permanente, reportó AP.

También aumenta los requerimientos para los establecimientos con más de 25 empleados para el uso de E-Verify, un sistema federal que determina si un empleado puede trabajar en Estados Unidos de forma legal.

Otra cláusula obliga a los hospitales que aceptan Medicaid a incluir una pregunta de ciudadanía en sus formatos de admisión.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

Disney no prohibió el uso de pronombres él o ella en parques de California

LA AFIRMACIÓN: Disney anunció recientemente que los niños que ingresen a los parques de Orlando y Anaheim, California, deben aceptar que no pueden usar los pronombres él o ella dentro de las instalaciones.

LOS HECHOS: Un video compartido ampliamente en TikTok y Facebook señala falsamente que se prohíbe que los niños que visiten los parques de Disneylandia de Orlando y Anaheim, California, usen los pronombres él o ella dentro de las instalaciones.

“La compañía Disney acaba de publicar que no puedes entrar a Orlando, Disneylandia ni Anaheim, California a Disneylandia sin que tus hijos reconozcan que dentro del parque de Disneylandia no le pueden llamar a un niño él o ella”, dice un hombre en la grabación.

Posteriormente, señala que si dentro del parque hay un hombre vestido de mujer que trata de vestir con un traje de princesa a un niño nadie puede oponerse, pues de lo contrario será sacado del parque. “No volvamos nunca jamás a comprarles a nuestros hijos ningún juguete de Disney porque contribuimos con una agencia que se ha apoderado satanicamente para pervertir a nuestros hijos”, comenta el individuo.

Sin embargo, no hay evidencia de que Disney haya anunciado una nueva restricción sobre el uso de pronombres dentro de las instalaciones de sus parques en Orlando y Anaheim.

AP revisó las “Reglas, políticas y regulaciones de Walt Disney World” y no encontró ninguna norma que señale que los visitantes no pueden utilizar pronombres él o ella y tampoco se menciona que haya que usar otros pronombres en su lugar.

De hecho, sobre el lenguaje solo se hacen dos precisiones. La primera es que los tatuajes visibles que contengan lenguaje “cuestionable” no están permitidos. La segunda menciona que no se debe utilizar “lenguaje vulgar” y que se debe tratar con cortesía a los demás visitantes.

AP tampoco encontró ninguna publicación sobre el tema en el blog de los parques temáticos de Disney.

Contactado por la AP, un portavoz de Disney calificó la información como absolutamente falsa y dijo que los visitantes de los parques temáticos de Disney pueden usar cualquier pronombre con el que se sientan cómodos.

Lo que sí ocurrió, pero tampoco recientemente sino a principios de 2022, fue que el parque cambió el saludo que sus empleados le dan a sus visitantes. En un video que formó parte de “Reimagine Tomorrow”, una plataforma digital de Disney para amplificar voces subrepresentadas, la gerente de diversidad e inclusión de Disney, Vivian Ware, informó que la compañía eliminó todas las menciones de “damas”, “caballeros”, “niños” y “niñas”.

“Ya no decimos damas y caballeros, niños y niñas. Hemos entrenado a todos los miembros del equipo al respecto. Así que ahora saben que deben decir ‘¡Hola a todos!’ o ‘¡Hola amigos!’. Estamos en el proceso de cambiar los mensajes grabados”, dice Ware. Agregó que ya no dicen “Damas y caballeros. Niños y niñas” cuando hay fuegos artificiales y que ahora dicen “Soñadores de todas las edades”.

El video de Ware fue filtrado días antes de su estreno y se compartió en Twitter y en diferentes medios desde el 29 de marzo de 2022.

En abril de 2022 Disney provocó la ira del gobernador de Florida, Ron DeSantis, por oponerse a una nueva ley estatal, que entró en vigor este mes, que es apodada por sus detractores como “Ley no digas gay” y que prohíbe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género desde jardín de infantes hasta tercer grado.

En represalia, DeSantis asumió el control del distrito autónomo de Disney World a través de una medida aprobada por los legisladores de Florida y nombró una nueva junta de supervisores que vigilaría los servicios públicos municipales para los enormes parques temáticos y hoteles de la compañía.

Ante esto, a finales de abril de este año, AP reportó que Disney demandó al gobernador de Florida por toma estatal de terrenos y lo acusó de librar una “campaña dirigida de represalias del gobierno” después de que la compañía se opusiera a la ley “No diga gay”. DeSantis, por su parte, restó importancia a la demanda en su contra, afirmando que tiene motivaciones políticas.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

Foto no muestra un concurrido evento electoral en la capital mexicana sino un concierto

LA AFIRMACIÓN: Una foto muestra una multitud reunida para el evento de cierre de campaña de Delfina Gómez, candidata oficialista a la gubernatura del estado de México, el 3 de junio.

LOS HECHOS: La imagen corresponde a un concurrido concierto el 3 de junio de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs en Ciudad de México.

Tras el inicio de la campaña a principios de abril en el estado de México, en el centro del país, y Coahuila, al norte, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas que AP ha verificado.

De acuerdo con la legislación electoral, las campañas concluyeron el 31 de mayo y los comicios ocurrieron el 4 de junio.

Gómez, candidata del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), derrotó con 52,6% de los votos a la opositora Alejandra del Moral, de la alianza compuesta por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que obtuvo 44,3% de la votación.

Una publicación que circula en Twitter muestra la foto de la multitud en el concierto Los Fabulosos Cadillacs el 3 de junio para decir falsamente que es del cierre de campaña de Gómez.

Pero al hacer reversiones de la imagen en Google, AP corroboró que la imagen corresponde al concierto gratuito organizado por el gobierno de la Ciudad de México en el Zócalo, la principal plaza pública de la capital, y no a un evento relacionado con la elección en el estado de México.

La foto fue difundida el 3 de junio por la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para celebrar la asistencia al concierto de la agrupación argentina.

De acuerdo con AP, el concierto rompió un récord de asistencia con alrededor de 300.000 personas.

Además, ninguno de los aspirantes realizó convocatorias electorales el 3 de junio. La legislación mexicana prohíbe a los candidatos realizar actos de proselitismo luego de la conclusión de la campaña, que en este caso terminó el 31 de mayo.

También al analizar las características del entorno que aparece en la imagen, AP comprobó que los edificios en la foto están ubicados en el cruce de la avenida 20 de noviembre y la calle de Venustiano Carranza, cerca del Zócalo, la principal plaza de la capital.

Los eventos de cierre de campaña de Gómez ocurrieron en distintas ciudades del estado de México, no en la Ciudad de México.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información

Foto de exposición de tiranos sí incluye a expresidente de Ecuador

LA AFIRMACIÓN: En Oslo, Noruega, detractores del expresidente ecuatoriano Rafael Correa están colocando un cartel falso para tomar una foto y asegurar incorrectamente que el exmandatario forma parte de una exposición sobre tiranos en el mundo.

LOS HECHOS: El cartel es real y muestra una columna que formó parte de una exhibición rotativa sobre autoritarismo y democracia organizada por Human Rights Foundation en Oslo.

Recientemente usuarios de redes sociales compartieron la fotografía de un cartel que lleva por título “Tiranos derrocados” en la que aparecen exmandatarios de diversos países, entre ellos el boliviano Evo Morales y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

En Twitter algunos detractores de este último llamaron a los medios de comunicación de su país para reportar el hallazgo.

Pero algunas publicaciones señalaron falsamente que ese cartel únicamente se colocó para la foto y que no formaba parte de ninguna exposición.

“No coman cuento… Ponen cartel para la foto, eso no cambia la realidad, ni la historia. Objetivamente Evo y Correa son admirados en Europa, sus gobiernos son reconocidos a nivel mundial. Como ya lo dijimos, en Oslo no está el cartelito”, dice un tuit.

Sobre la imagen el propio Correa sugirió que en efecto la fotografía había sido puesta sólo para la fotografía y tuiteó: “Del ridículo no se vuelve #ParaTontoNoSeEstudia”, escribió en una publicación que incluye la fotografía del cartel en donde aparece.

Pero Javier El-Hage, director Jurídico y de Políticas de Human Rights Foundation dijo a AP que la fotografía sí existe y que forma parte de una exposición organizada por la organización que representa.

“Puedo confirmar que la foto refleja una de las columnas que creamos con referencias a eventos relevantes en torno a la situación del autoritarismo (y la democracia) en todo el mundo con motivo de nuestro 15 aniversario”, detalló el directivo.

El-Hage agregó que la fotografía de los mandatarios en la que aparece Correa era parte de una exhibición de imágenes rotativas en un parque de Oslo en anticipación de su 15º Foro de la Libertad de Oslo, conferencia insignia de Human Rights Foundation que se lleva a cabo anualmente en Noruega y que se realizará del 13 al 15 de junio.

Correa, que se identifica con el movimiento de izquierda latinoamericano, dejó el poder en mayo de 2017 luego de una década al frente del país andino. En 2020 fue declarado culpable de corrupción y sentenciado en ausencia a ocho años de prisión. Vive desde 2017 en Bélgica, el país natal de su esposa.

Si bien las autoridades ecuatorianas han exigido su arresto y extradición anteriormente, se le ha permitido permanecer en Bélgica.

En abril de 2022 la Corte Nacional de Justicia de Ecuador envió una nueva solicitud de extradición para Correa, pero en su momento trascendió que la Comisaría General para Refugiados y Apátridas de Bélgica le otorgó asilo al exjefe de Estado con el estatus de refugiado, reportó AP.

Correa niega haber cometido delito alguno y se presenta como víctima de una cacería de brujas política.

— Abril Mulato

Empresa minorista Target no vende ropa infantil satánica

LA AFIRMACIÓN: La empresa Target vende productos de una línea de ropa infantil satánica.

LOS HECHOS: Las imágenes de un maniquí rojo con cabeza de cabra y de niñas con playeras con pentagramas fueron creadas con una herramienta de inteligencia artificial, explicó su creador. La empresa confirmó que nunca ha vendido productos infantiles con temática satánica.

En medio de ataques contra el gigante minorista Target por vender mercancía referente al mes del Orgullo LGBTQ+, usuarios de redes sociales difundieron un conjunto de imágenes ficticias para afirmar que la compañía también tiene una nueva línea de ropa infantil con imágenes satánicas.

En ellas se incluye un maniquí rojo con cabeza de cabra y una niña con una camisa negra con un pentagrama. Otra imagen muestra a otros dos niños que visten suéteres rojos, cada uno con una cabeza de cabra blanca, en alusión al logotipo de la diana de Target.

“Alerta padres. Oremos porque esto lo volverán una moda pero todo tiene un mal propósito, acechan a los niños. Línea de ropa satánica para niños en Target”, dice una publicación compartida en Facebook.

Las publicaciones que reclaman a Target por supuestamente incluir una línea de ropa infantil satánica circularon también en inglés.

Sin embargo, las fotos no son reales. Se hicieron utilizando un sofisticado programa de generación de imágenes.

Dan Reese, un desarrollador de software en Hellertown, Pensilvania, confirmó en mensajes de Facebook a AP la semana pasada que él creó las imágenes utilizando un programa de inteligencia artificial desarrollado por Midjourney.

Su publicación fue difundida el 26 de mayo en el grupo de Facebook AI Art Universe, donde usuarios comparten arte generado por IA, e incluye al maniquí rojo y otras imágenes que se comparten en las publicaciones.

Reese dijo que se inspiró para crear las imágenes en los reportes que afirmaban erróneamente que Target estaba vendiendo ropa para niños con temas satánicos como parte de su colección Pride.

“Yo mismo soy un satanista, así que pensé que sería divertido usar IA para explorar cómo podría ser realmente la moda infantil con temas satánicos”, comentó.

Las publicaciones con desinformación se compartieron luego de que Target incluyera productos de la marca Abprallen, una empresa con sede en Londres que también vende ropa y accesorios LGBTQ+ con temática satánica, como pines y camisetas populares con la frase “Satanás respeta los pronombres”.

Erik Carnell, el creador de la marca, enfatizó en un comunicado publicado en Instagram en mayo que la compañía sólo tenía tres artículos en la colección de Target, ninguno con referencias satánicas.

“Mi trabajo probablemente fue retirado luego de falsas acusaciones de ser un satanista y de comercializar mi trabajo para niños, ambas afirmaciones han sido desacreditadas en numerosas ocasiones”, escribió Carnell en su comunicado.

Target confirmó a AP que el maniquí rojo con cabeza de cabra y otros artículos representados en las imágenes que circulan en Facebook no se ofrecen en sus casi 2.000 tiendas en Estados Unidos. Una revisión del sitio web de Target tampoco arrojó ninguna de las supuestas mercancías.

“Target nunca ha vendido estos artículos”, escribió la compañía en un correo electrónico.

— Los periodistas León Ramírez y Philip Marcelo verificaron esta información.

