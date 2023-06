¿Quién era ‘Unabomber’, el asesino serial que horrorizó a EU en 1980?

Theodore ‘Ted’ Kaczynski, conocido como el ‘Unabomber’, murió el 10 de junio en una prisión federal de Carolina del Norte en Estados Unidos (EU), tras permanecer dos décadas en una celda por cometer varios atentados con bombas dirigidos contra científicos entre 1978 y 1995.

Antes de convertirse en asesino, Ted Kaczynski era considerado como un superdotado genio de las matemáticas con una carrera científica brillante, la cual abandonó para irse a vivir a un bosque en Montana, en donde comenzó su pelea contra la sociedad industrial y tecnológica, a quien le enviaba cartas bomba.

Ted Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942, que destacó como superdotado de las matemáticas y la ciencia desde la infancia, de acuerdo con National Geographic, a los 17 años tenía un coeficiente intelectual de 167 puntos sobre el promedio de los estadounidenses y se graduó en la Universidad de Harvard y realizó un doctorado en Matemáticas por la Universidad de Michigan; a los 25 años se convirtió en profesor de la Universidad de Berkeley, en California.

El matemático participó en un programa de control mental implementado por la Agencia Central de Inteligencia o Central Intelligence Agency (CIA) llamado ‘MK Ultra’, proyecto que buscaba desarrollar nuevas técnicas para interrogatorios y tortura a partir del control mental.

¿Cómo nace el sobrenombre ‘Unabomber’?

Después de su participación con la CIA, Kaczynski abandonó su docencia en la Universidad de Berkele y se fue completamente solo a vivir a una cabaña en el bosque de Lincoln, en Montana, donde comenzó a apartarse de su familia y de la sociedad en general, y hasta 1978 no se volvió a saber más de él.

Ted odiaba la tecnología y la industria, a la cual quería destruir para que el ser humano regresara a la vida salvaje para que este dejara de ser esclavo de los grupos y las clases sociales, según National Geographic, por lo que inició una campaña terrorista en el mismo año de su supuesta desaparición.

Comenzó a enviar cartas bomba a la Universidad de Northwestern, en Illinois, y para 1979 puso la primera bomba en un avión que se trasladaría de Chicago a Washington, en donde el Buró Federal de Investigaciones o Federal Bureau of Investigation (FBI) entró a escena, ya que esto se considera como un grave delito en EU.

El FBI nombró a ‘Ted’ Kaczynski como ‘Unabomber’, siglas de ‘University and Airline Bomber’ que en español significa ‘Bombardero de Universidades y Aerolíneas’, después de esto, el asesino continuo con los ataques en serie, logrando cometer 16 de ellos en los cuales tres personas murieron y 23 resultaron heridas.

Condenado a cadena perpetua

Durante años, ‘Unabomber’ logró escapar de las autoridades y comenzó a publicar manifiestos de hasta 30 mil palabras a manera de anonimato en los principales periódicos de EU, obligando a The Washington Post y The New York Times a hacerlo, hasta que uno de sus textos llamado “La sociedad industrial y su futuro”, lo delató.

Su hermano, David Kaczynski fue quien detectó a Ted por su manera de escribir y los temas publicados en los medios, gracias a diversas cartas que le había enviado, alertando al FBI quien inició una investigación y realizó análisis comparativos a los textos que tuvieron el 100% de coincidencia.

El 3 de abril de 1996, el FBI arrestó a ‘Unabomber’ en su cabaña de Montana y tras varias pruebas psicológicas, las autoridades determinaron que Ted padecía de esquizofrenia y paranoia; en mayo del mismo año el asesino serial se declaró culpable de los cargos en su contra tras los atentados que cometió en 1980 y fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad.