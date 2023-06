Funcionarios sacrifican a alce que deambulaba en aeropuerto de Connecticut

WINDSOR LOCKS, Connecticut, EE.UU. (AP) — Funcionarios ambientalistas sacrificaron un alce en Connecticut que deambulaba en los terrenos de uno de los principales aeropuertos.

El alce fue visto la mañana del viernes deambulando por la calle del aeropuerto internacional Bradley. Funcionarios decidieron sacrificar al animal para mantener la seguridad de quienes viajaban por avión o transitaban por una cercana autopista.

“Cuando un alce deambula en zonas muy transitadas como aeropuertos y vialidades públicas, puede ser una preocupación de seguridad y tanto DEEP (el Departamento de Energía y Protección al Medio Ambiente, por sus siglas en inglés) como el personal aeroportuario fueron autorizados para sacrificar al animal de considerarse necesario”, dijo en un comunicado James Fowler, un vocero del DEEP.

El animal nunca pasó la cerca del perímetro que protege las pistas del aeropuerto y no se vieron afectados vuelos. El animal no estaba lesionado. No está claro el motivo por el cual el animal no podía moverse.

El DEEP no respondió de momento la petición de comentarios el domingo.

La agencia calcula que hay entre 100 y 150 alces en Connecticut.

La vocera del aeropuerto, Alisa Sisic, dijo que los funcionarios monitorean constantemente las amenazas de la vida silvestre en la zona y “tienen estrategias completas para asegurar que el aeropuerto esté preparado para lidiar con situaciones relacionadas con la vida silvestre”.

El aeropuerto internacional Bradley es el segundo más grande de Nueva Inglaterra, sólo por atrás de Logan en Boston, y da servicio a Connecticut y el occidente de Massachusetts.