“Transformers” le gana al “Spider-Verse” y se coloca al tope de la taquilla de EEUU

Una escena de "Transformers: Rise of the Beasts" (Paramount via AP) AP (Photo Credit: Jonathan Wenk/AP)

“Transformers: Rise of the Beasts” fue la película más taquillera en Estados Unidos este fin de semana, ganándole a “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, según cifras de los estudios divulgadas el domingo.

“Transformers”, el séptimo capítulo de la serie, obtuvo 60,5 millones de dólares vs los 55,4 millones del “Spider-Verse” que estaba en su segundo fin de semana.

Paramount Pictures exhibió “Rise of the Beasts” en 3.678 cines empezando con los preestrenos del jueves.

La crítica no fue muy positiva para la película, que obtuvo un 52% en Rotten Tomatoes.

Si bien un estreno de 60,5 millones de dólares parece poca cosa para una película que tuvo un presupuesto de producción de 200 millones, “Rise of the Beasts” es una película que recaudará la mayoría de su dinero en el extranjero.

La taquilla de “Spider-Verse” disminuyó en un 54%, pero en apenas dos semanas, ya superó la taquilla doméstica total de la primera película con 225,4 millones de dólares en entradas, y se ha convertido en la más exitosa producción de Sony Pictures Animation. Debido a que tuvo buena crítica, es posible que “Spider-Verse” tenga mejor suerte en la taquilla.

En tercer lugar quedó “The Little Mermaid” de Disney con 23 millones de dólares en su tercer fin de semana y al exhibirse en 4.320 cines en Estados Unidos y Canadá. La película ha recibido 414,2 millones de dólares a nivel global hasta la fecha.

“Guardians of the Galaxy Vol. 3” quedó de cuarta con 7 millones de dólares en su sexto fin de semana y “The Boogeyman” quedó de quinta con 6,9 millones en su segundo fin de semana.

La temporada de cine veraniega podría intensificarse en las próximas semanas con los estrenos inminentes de “Elemental” y “The Flash”.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Transformers: Rise of the Beasts - $60,5 millones.

2. “Spider-Man: Across the Spider-Verse - $55,4 millones.

3. “The Little Mermaid - $22,3 millones.

4. “Guardians of the Galaxy Vol. 3 - $7 millones.

5. “The Boogeyman - $6,9 millones.

6. “Fast X - $5,2 millones.

7. “The Super Mario Bros. Movie - $2,1 millones.

8. “About My Father - $845.000.

9. “The Machine - $575.000.

10. “Past Lives - $520.772.

—-

Lindsey Bahr en Twitter: www.twitter.com/ldbahr.