¿Acudirá Vicente Fox a la mañanera de AMLO este lunes para acompañar a Xóchitl Gálvez?

El expresidente Vicente Fox indicó que se dará cita en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este lunes para acompañar a la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, en el ejercicio de derecho de réplica que ejercerá la aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Te puede interesar: Palacio Nacional no es antro para que AMLO reserve el derecho de admisión: Xóchitl Gálvez

A través de su cuenta de Twitter, donde se mantiene activo el exmandatario mexicano, replicó una publicación de Carlos Moris, integrante de Sociedad Civil MX, quien invitó a través de la red social a que se sumaran a la senadora panista para ingresar a la rueda de prensa matutina.

“Ahí estaremos”, colocó Fox Quesada en su perfil de la red social.

AHI ESTAREMOS !! https://t.co/bkd5gyHJ9q — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 11, 2023

Sin embargo, el apoyo será virtual, pues la senadora Xóchitl Gálvez aclaró todo y dijo que no la acompañará este lunes a su contrargumentación con el presidente López Obrador.

“Quiero precisar que el expresidente Vicente Fox me confirmó que su apoyo es a la distancia. No me acompañará el próximo lunes”, dijo.

Quiero precisar que el expresidente Vicente Fox me confirmó que su apoyo es a la distancia.



No me acompañará el próximo lunes.https://t.co/jBDGZifTYD — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 11, 2023

Gálvez anunció que acudiría a la mañanera después de que un juez lo reconoció en la mañanera del presidente de México, lo cual también hizo saber a través de un escrito dirigido al vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, para que se le permita el acceso.

“Sabedores de lo que establece la ley, solicito acceso al salón Tesorería, durante la transmisión de la conferencia de prensa de ese día, a fin de que se me otorgue la palabra en las mismas condiciones en las que fui aludida”, dijo, luego de que el presidente la señaló por presuntamente amenazar con eliminar los programas sociales.