Fórmula para emprender con éxito: 20% son habilidades y 80% psicología

Para tener éxito al emprender o abrir un negocio necesitas pasión, tener una psicología positiva, de empuje ante los momentos más difíciles y un proyecto disrruptivo, que se salga de cualquier parámetro y ofrezca producto o servicio innovador.

Esa es la fórmula ganadora, señaló Alejandro López Tello, fundador y director general de la empresa de biotecnología Sanki Global, quien –durante una entrevista con Publimetro–, compartió los puntos más importantes para no fracasar en el mundo de los negocios.

“En la vida del emprendedor, 1% es la idea que tengas sobre un negocio y 99% sudor lágrimas y trabajo fuerte”. — Alejandro López Tello.

¿Cómo ves el ambiente de negocios y las oportunidades que tienen los jóvenes mexicanos para emprender?

– El ambiente de negocios implica un reto mayúsculo para el emprendedor, porque hay demasiada competencia y ésta es cada vez mayor. Un producto se puede comercializar, no solo en este país o en Latinoamérica o en el Continente, sino en el resto del mundo.

Los emprendedores ya no pueden pensar tan localmente, sino que deben ubicar su negocio en una forma mucho más internacional, más global, si quieren tener un éxito mayúsculo; porque un buen producto, un buen servicio, una idea disruptiva, no se va a quedar en un país; el mundo está abierto.

¿Cómo se puede alcanzar el éxito como emprendedor?

– Muchas ocasiones, el emprendedor tiene esa idea equivocada de que no tiene éxito porque no tiene dinero. Creo que, si tienes una idea buena, un buen equipo y un emprendedor apasionado, que quiere ayudar a la sociedad y al consumidor, que quiere hacer algo diferente para generar un beneficio, vas a tener éxito.

En más de 20 años como emprendedor y empresario, he observado que muchos emprenden porque quieren ganar dinero o porque sueñan con volverse millonarios, como sucede en las historias de los grandes empresarios mundiales como Elon Musk o Bill Gates y quieren ese estilo de vida.

Pero cuando analizamos las historias de personas exitosas, se puede observar que a ellos los impulsa la pasión por lo que inventaron o desarrollaron, por el equipo que formaron y por su por su visión sobre un producto o servicio y, como consecuencia, se genera un retorno económico, que paga lo que tú le estas dando al mercado.

En ese contexto, ¿cuál es la fórmula para tener éxito en los negocios?

– El éxito de un negocio es 80% la psicología del emprendedor y 20% el trabajo mecánico. La mayoría se enfoca en la parte mecánica: en pulir su producto, mejorar el servicio, en crear una estructura e, inclusive, patentar una idea.

Sin embargo, es no es suficiente, porque solo representa 20% del éxito; el otro 80% está en la parte psicológica, donde esa pasión –de la que ya hablamos– es un factor fundamental; porque la psicología que le pongas al negocio te permitirá salir adelante cuando las cosas se pongan difíciles.

Ahí intervienen tus emociones y la capacidad que tengas para defender tu proyecto, lograr tus objetivos y ajustar todos los procesos que no sean funcionales para la nueva empresa.

De 10 personas que emprenden, ¿cuántos tienen ese componente psicológico que se necesita?

– Las estadísticas nos dicen que 95% de los negocios o emprendimientos no pasan de cinco años; entonces de cada 100, solo cinco tienen esa pasión y ese componente psicológico para lograr sus metas.

Todos tenemos buenas ideas, todos tenemos algo que emociona, pero hay que caminar mucho más; es como correr un maratón: no lo terminas y no ganas, si no tienes la psicología para seguir adelante cuando cuerpo ya no da más.

¿Cuáles son los emprendimientos que requiere el país; donde están las oportunidades de negocio más importantes?

– Hoy, como nunca, existen múltiples oportunidades de emprender y hacer negocios en las nuevas industrias, como en la creación de sensores, inteligencia artificial, robótica y las impresoras 3D. En la mañana vi un vídeo sobre una compañía de emprendedores en Israel, que a través de impresoras 3D están haciendo carne de res, pero a partir de plantas; no es carne de res, pero sabe a carne de res y no usan a las vacas.

También hay muchos proyectos y compañías trabajando en cómo colonizar Marte, otros trabajan en vehículos autónomos, autos eléctricos y en temas tan innovadores como la nanotecnología, la biotecnología y la longevidad, en la que estoy participando, para extender la vida del humano de forma saludable.

Frente a todas estas industrias y desarrollos, ¿todavía hay espacio para los emprendimientos tradicionales?

–Sí, hay espacio para los emprendedores tradicionales, pero de pende de tu visión y de los objetivos que tengas; puedes pensar en ser emprendedor para sustituir tu ingreso y la mayoría los emprendedores lo hacen; solo que estos compiten en la colonia o la cuadra y tiene la competencia enfrente y al lado.

Estos negocios tienen una idea diferente, un servicio diferente, un concepto de atención distinto; hay muchos que son exitosos o muy exitosos que han creado cadenas, por ejemplo, de restaurantes.

Sin embargo, por estadística, es menos probable que tengas éxito con un negocio tradicional, porque vas a encontrar demasiada competencia; en cambio, si te preparas y si encuentras un nicho, una oportunidad en una industria diferente, a través de un proyecto disrruptivo, el éxito se proyecta a un nivel más importante.

5 tips para tener éxito como emprendedor

Para alcanzar los objetivos de tu negocio y tener éxito como emprendedor, Alejandro López Tello te recomienda:

Pensar bien por qué y para qué quieren emprender. Todo empieza en esas preguntas; si el motivo es solo económico, como sustituir el salario, va a ser muy difícil que tengas éxito. Puedo intentar o empeñarme en sacar a delante un negocio durante cinco o 10 años y, si no funcionó, regreso al punto del que partí hace 10 años, por no saber para qué voy a emprender. Tienes que definir adónde quieres llegar; qué quieres lograr y con qué visión o proyecto lo vas a realizar. Muchas personas nunca trabajan en la visión y en la misión del proyecto de la empresa. Trabaja en la psicología, en tu estado emocional. Tu actitud hacia el proyecto tiene que ser muy positiva y debes transmitirla hacia el equipo –tal vez tú y otra persona– que van a ir construyendo el negocio. Entender que el emprendedor trabaja para el negocio y no en el negocio, porque la mayoría de los emprendedores acaban siendo empleados de su propia empresa. Dedican 10, 12 o 18 horas de trabajo como si fueran empleados; pero no tiene el tiempo para poder observar la empresa como inversionista y definir si van bien o mal, qué tienen cambiar y cómo pueden impulsar su crecimiento. Desde el día uno, crear un organigrama del equipo. Como inversionista, debes definir a quién contratarías como director general, cuáles serían sus funciones y responsabilidades; debes saber a quién se hará cargo de la mercadotecnia, ventas, sistemas, recursos humanos y en departamento jurídico. Eso implica saber delegar y apoyarte en quienes tienen los conocimientos y no terminar siendo el director general, el director de mercadotecnia o el de ventas al mismo tiempo.

