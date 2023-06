Jauría, la obra de teatro que revela a nuestra sociedad

Cinco hombres fueron acusados de violar en grupo a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, España, el 6 de julio de 2016. El grupo conocido como “La manada” fueron condenados a 9 años de cárcel. Este caso suscitó una gran polémica en el país que llevó a una reforma al Código Penal español.

Tras su exitosa primera temporada en México, Jauría, una obra documental que desentraña el caso y que generó polémica en España y México, regresa el Teatro Helénico.

La dirección de esta puesta en escena corre a cargo de la directora Angélica Rogel, quien explicó que esta obra surge a partir del caso de la “La manada”, fue creada por Jordi Casanovas, un escritor y director teatral español, que de la mano de una de las periodistas que siguió el caso y recogió las declaraciones públicas del juicio, de la víctima, de los victimarios y monta esta obra de teatro documental.

Jauría obra de teatro

Te puede interesar: Protagonistas de The Walking Dead: Dead City hablan de la nueva serie y de sus personajes

La obra tiene una potencia dramática, donde las actuaciones de los varones: Eduardo Tanús, Antonio Peña, Daniel Bretón, Roberto Bekc, Rodríguez Virago y David Calderón León. Su actuación remiten perfectamente las actitudes de muchos grupos de hombres que conocemos.

Ana Sofía Gatica es la protagonista en quien recae el peso de la obra e interpreta un papel poderoso, doloroso, peligroso y que genera mucha empatía con el público.

La directora resalta que el objetivo de esta obra es hacernos reflexionar de que necesitamos reformar las leyes que están hechas a partir de una forma de ver el mundo que ya ha pasado. “Tenemos que ver ahora cómo se enfrenta estos casos que cada vez hay más. Más bien, cada vez conocemos más porque antes no se denunciaba”, comentó a Publimetro.

Jauría (Luis Reyes)

“Quienes no conocieron el caso lo conozcan. Porque a veces creemos que fueron casos que, como estuvieron muy presentes en las redes sociales, en el periódico, en todo, se piensa que la gente está muy enterada. Y veces no. El teatro también es un lugar para acercarnos a estos sucesos que te da a conocer ciertos detalles y hacer conciencia. Esta obra ayuda a que te lleves más información y la gente salga hablando del caso en este país en el que muchas mujeres son agredidas”.

Angélica Rogel confiesa que esta obra la toca como mujer, “el porcentaje de mujeres que hemos sido violentadas, agredidas. Donde se salva una de cada 10. El ser una mujer que dirige teatro me interesan estos temas, me interesa porque no es una obra que diga ‘pobres mujeres’, no. Que como sociedad, reflexionemos, eso me interesa, hablar de un cambio generalizado”, comentó en la entrevista.

Obra de Teatro Jauría

La directora menciona que en México vivimos un caso muy parecido con “Los Porkis”, donde la justicia no llegó ni a la mitad de lo que ocurrió en España. “Tenemos Reflexionar sobre las conductas que tenemos aprendidas y cómo nos atraviesa como mexicanos”.

Hace una invitación a la ciudadanía a que vaya al teatro a ver Jauría, conocer el caso a más profundidad y generar un punto de vista y “permitirse que la obra les atraviese y modifique algo, entendamos que esto funciona socialmente y que la denuncia es social y no hacia un hombre o una mujer en particular”, concluyó.

Jauría se presenta en el Teatro Helénico ubicado en avenida Revolución No. 1500, colonia Guadalupe Inn. Muy cerca de la estación del metro Barranca del Muerto. La obra se presenta solo en la ciudad de México y estará exhibiéndose hasta al 24 de agosto.

Horarios y costo:

Viernes : 20:00 horas

: 20:00 horas Sábado : 19:00 horas

: 19:00 horas Domingo: 18:00 horas

La obra tiene un costo $500 pesos y $360. Puede aprovechar el miércoles de 2X1 y obtener tu boleto en $250 pesos.