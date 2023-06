Mbappé: 'Seguir en el PSG es mi única opción en este momento'

PARÍS (AP) — Kylian Mbappé insistió que comenzará la próxima temporada en el Paris Saint-Germain y defendió su decisión de comunicar mediante una carta a los campeones de la liga francesa que no ejecutará la cláusula de renovación de su contrato hasta 2025.

El astro francés de 24 años ha estado en el foco durante toda la semana luego de haber redactado sus planes al PSG. Al rechazar la opción, su contrato expirará al final de la próxima temporada.

“Ya he respondido esa pregunta. Ya dije que seguir en el PSG es mi única opción en este momento", respondió Mbappé el jueves en la concentración de la selección nacional de Francia. “Estoy preparado para volver en pretemporada. Espero que las próximas preguntas sean acerca del partido (de Francia)”.

Mbappé trató de apaciguar el revuelo generado por su carta.

“La carta se envió antes (de la concentración de Francia)”, dijo Mbappé, quien será ek capitán de Les Bleus ante Gibratar el viernes por las eliminatorias del Campeonato Europeo de 2024. “No pienso que una carta pueda matar o ofender a alguien. Lo único que hice fue enviar una carta. No puedes controlar cómo las personas vayan a reaccionar, pero es algo que me tiene sin cuidado".

Sin embargo, la carta desató inmediatamente un frenesí sobre el futuro de Mbappé, por quien el Real Madrid ofreció 191 millones de dólares en 2021 para ficharle.

El PSG no quiere que se marche como agente libre el próximo año tras la reciente salida de Lionel Messi sin recibir nada a cambio.

En vez de justificarse a sí mismo, Mbappé intentó descartar las preguntas acerca del PSG, y procuró enfocarse en Francia.

“No creo que necesite dar una explicación. Acepto todo, la gente es libre de opinar. Pueden criticar o pueden comprender”, dijo Mbappé, máximo anotador de la Copa Mundial de 2022. “En la vida hay muchas cosas que no entiendes, y no tienen todos los hechos relacionados al caso… Sé por qué hago lo que hago y digo lo que digo. Eso es lo principal”.

El viernes, Mbappé jugará su partido número 69 con la selección nacional e intentará aumentar su cosecha de 38 goles con Les Bleus.

“Mi única preocupación es ayudar a que mi equipo gane mañana”, mencionó. “Tengo una responsabilidad (como capitán) y unos cuantos ruidos externos no van a hacer que eluda mi responsabilidad".

Sin embargo, Mbappé aprovechó la oportunidad para reiterar su deseo de representar a Francia en los Juegos Olímpicos del próximo año en París.

“Siempre he dicho que mi sueño es jugar en los Juegos Olímpicos”, dijo. “Peor no voy a forzarlo porque no está dentro de las fechas FIFA y los clubes no están obligados a ceder jugadores. Si puedo participar será un gran placer”.

Resta por saber si será como jugador del Real Madrid o el PSG.