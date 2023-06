Fuente AP : Berhalter accede a volver como seleccionador de EEUU

NUEVA YORK (AP) — Gregg Berhalter accedió a volver como entrenador de la selección estadounidense de fútbol, tras ser exonerado en una investigación sobre violencia doméstica, dijo una persona cercana a la decisión.

La persona habló con The Associated Press el jueves, a condición de permanecer anónima, porque no se ha hecho un anuncio oficial. Dijo que éste podría surgir el viernes.

Se trata de un vuelco sorpresivo, cinco meses y medio después de que el contrato de Berhalter expiró en medio de conflictos con la familia Reyna y de una investigación en torno de un acto de violencia doméstica supuestamente ocurrido hace tres décadas.

Berhalter accedió a dirigir la selección hasta el Mundial de 2026, dijo la persona que habló con la AP. La decisión fue reportada inicialmente por The Athletic.

Berhalter, de 49 años, fue contratado en diciembre de 2018, tras el fracaso que supuso para Estados Unidos quedar fuera del Mundial de Rusia. Guio a la selección norteamericana a los octavos de final de la Copa del Mundo del año pasado, instancia en la que cayó por 3-1 ante Holanda.

Estados Unidos tiene su participación asegurada en el próximo Mundial, como coanfitrión junto con México y Canadá.

En su gestión, sumó 37 victorias, 12 empates y 11 derrotas. Estaba discutiendo un nuevo contrato con Earnie Stewart, el director deportivo de la Federación Estadounidense de Fútbol, cuando la familia de Gio Reyna, disgustada por su poca participación en Qatar, se comunicó con el organismo para referirle una acusación que involucraba a Berhalter con un incidente ocurrido en 1992.

De acuerdo con ese reporte, Berhalter habría agredido a la mujer con quien después se casó.

Los padres de Gio Reyna, el excapitán estadounidense Claudio Reyna y la mediocampista Danielle Egan, estaban molestos por el hecho de que Berhalter hubiera ventilado sus problemas con Gio durante una conferencia posterior a la Copa del Mundo. Aunque no identificó a Gio, era claro que el estratega se refería al volante de 20 años.

La Federación pidió al despacho de abogados Alston and Bird que investigara. En un reporte, emitido el 13 de marzo, la firma indicó que, si bien la conducta de Berhalter “constituyó probablemente el delito menor de agresión contra una mujer”, el estratega no ocultó información cuando fue contratado.

“No hay base alguna para concluir que emplear al señor Berhalter generaría riesgos legales para una organización”, indica el reporte.