IndyCar: Herta se lleva la pole en Elkart Lake, O'Ward largará segundo

ELKHART LAKE, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Colton Herta consiguió el sábado la pole position para la carrera de la IndyCar en el circuito Road America, y el mexicano Pato O'Ward largará en la segunda posición.

Herta, del equipo Andretti Autosport, logró la vuelta más rápida al cronometrar 1 minuto y 40.1945 en un circuito de 14 curvas y 4 millas (6,5 kilómetros) que ha sido reasfaltado. El registro fue cuatro segundos más veloz que el tiempo que Alexander Rossi fijó para obtener la pole en la edición del año pasado.

O’Ward (Arrow McLaren) se clasificó segundo para el domingo, seguido por el español Alex Palou (líder del campeonato), Josef Newgarden (el ganador en Road America el año pasado) y Rossi.

El argentino Agustín Canapino fue eliminado en la ronda de grupos y largará en la 21ra posición.

La práctica por la mañana fue accidentada, con cinco banderas rojas, incluyendo un choque que involucró a los australianos Will Power y Scott Dixon.

Power, vigente campeón de la IndyCar, se bajó de su monoplaza, se quitó el casco y empujó en el hombro a Dixon.

“Scott se desplazó abruptamente y tenía el espacio abierto", dijo Power. “Fue un incidente bastante desafortunado. No pude hacer nada. No me esperaba su movimiento.

Dixon admitió su culpa: “No me percaté que Power estaba ahí. Lo lamento por él y su equipo (Team Penske). Fue mi error".