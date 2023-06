Clara Brugada quiere ser la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno CDMX

La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, afirmó su interés por ser la próxima candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para las elecciones de 2024, y darle continuidad al proyecto de la autodenominada Cuarta Transformación en la CDMX.

Luego del anunció de Rosa Icela Rodríguez, sobre que no tiene intención de contender por la Jefatura de Gobierno, así como el nombramiento de Martí Batres como nuevo titular interino en la jefatura de gobierno, le ha abierto el camino para consolidar sus aspiraciones.

“La ruta es Clara, ja, ja, ja. Para continuar la transformación, el combate a las desigualdades en esta ciudad, para seguir fortaleciendo una ciudad de derechos, de libertades. Considero que la ciudad es de izquierda, de vanguardia y me parece que hay que seguir profundizando todos estos temas”, señaló la iztapalapense en entrevista con El Universal.

Clara Brugada insistió en que ella cuenta con la experiencia y la aprobación ciudadanía.

Te puede interesar: Colectivos “clausurarán” automotores en marcha LGBT CDMX

Respeto a sus posibles adversario, a nivel interno, Brugada Molina consideró que, por un lado, Ricardo Monreal podría ser otros de los competidores, recordó que el senador con licencia está concentrado en el proceso interno de Morena para elegir a su próximo candidato presidencial.

En el caso de Omar García Harfuch, quien ha descartado su intención de competir por la Jefatura de Gobierno. La alcaldesa afirmó que si él no termina en un puesto del Gobierno Federal, debería continuar con su labor al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues celebró que si trabajo para proteger a la ciudadanía capitalina ha sido muy bueno.

Clara Brugada insistió en que ella cuenta con la experiencia y la aprobación ciudadana para encabezar los esfuerzos de la 4T en la Ciudad de México, pues afirmó que su labor al frente de Iztapalapa es su mejor carta de presentación.

“Hicimos un gobierno exitoso, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas donde me evalúan y me ponen como la mejor alcaldesa de la Ciudad y una de las mejores en el país, lo dice la gente también. Le hemos cambiado la cara a Iztapalapa”, concluyó.

Lo más leído en CDMX: En México la gente se burla de la muerte, pero nadie puede decidir cómo morir aún