Esto es lo que hay que saber sobre las ambiciones espaciales de Arabia Saudita

En un momento histórico, los astronautas Rayyanah Barnawi y Ali Al Qarni fueron lanzados recientemente al espacio en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Y por primera vez, dos saudíes viven y trabajan en la Estación Espacial Internacional. De hecho, Barnawi se ha convertido en la primera mujer árabe astronauta en llegar a la última frontera.

Según la Agencia de Prensa Saudí, el equipo llevará a cabo 14 experimentos centrados en “investigación humana, ciencias celulares y experimentos de siembra de nubes en el entorno de microgravedad”. La participación del Reino en la misión también tiene como objetivo ampliar la educación en ciencias espaciales, ya que estudiantes saudíes de ambos sexos participarán en experimentos científicos realizados en la ISS.

“En 2018, Arabia Saudita estableció la Comisión Espacial Saudita, la agencia espacial de la nación, para planificar y coordinar las actividades espaciales. De hecho, ha estado involucrada en el espacio desde la década de 1980 con Arabsat y el vuelo del príncipe Sultán bin Salman en el transbordador espacial, pero la nueva Comisión muestra que seguirá mucho más. Acabamos de ver a astronautas saudíes en la Estación Espacial Internacional, y la Comisión espera utilizar las actividades espaciales para crear industrias de alta tecnología y un equipo de profesionales del espacio, así como para inspirar a los jóvenes a seguir carreras de ciencia e ingeniería”, explicó a Metro Philip J. Stooke, profesor emérito del Instituto de Exploración de la Tierra y el Espacio de la Universidad de Ontario Occidental (Canadá).

Y añadió: “No debería sorprendernos que un gran país productor de petróleo se esfuerce por crear otras industrias, ya que la economía energética de todo el mundo está cambiando. Las industrias de alta tecnología, incluida la espacial, son un área obvia para la diversificación de la economía, y el espacio se ve a menudo como una forma de inspirar a la gente. La visión de un astronauta haciendo experimentos en órbita, o quizá una futura misión a la Luna o Marte, sería inspiradora para muchos jóvenes. De ese modo, el futuro desarrollo del país puede verse muy favorecido por la exploración espacial”.

Según Corina Goetz, especialista en Oriente Medio de star-cat.co.uk, Arabia Saudí se está convirtiendo en un actor mucho más importante en la comunidad internacional, no sólo con el programa espacial, sino con muchos otros proyectos en los que están trabajando:

“La sostenibilidad es un valor clave en su Visión 2030 y se están desarrollando, probando y aplicando muchos recursos que se utilizarán como modelo en todo el mundo. Su naturaleza diversa la convierte en el lugar perfecto para enriquecer los esfuerzos mundiales e impulsar el progreso en diversas disciplinas científicas”.

Goetz concluyó: “El Reino vislumbra un futuro en el que tiene múltiples industrias que prosperan y la exploración espacial es una parte enorme de ello. Hay planes para lanzar satélites, desarrollar tecnología punta y reforzar sus capacidades de investigación espacial. Además, Arabia Saudita pretende establecer puertos espaciales y atraer a empresas espaciales internacionales para que operen dentro de sus fronteras. A medida que pase el tiempo, esperamos que avance significativamente en sus aspiraciones de exploración espacial, solidificando su presencia y contribuyendo activamente a la comunidad espacial mundial”.

La exploración espacial forma parte de la visión ampliada, así como del futuro, de muchos líderes mundiales. Mediante la diversificación de su economía, Arabia Saudita aspira a desarrollar industrias de alta tecnología, fomentar la innovación y crear nuevas oportunidades económicas más allá de las fuentes de energía tradicionales — Corina Goetz especialista en Oriente Medio y focus en la región del Golfo en star-cat.co.uk

ENTREVISTA

Philip J. Stooke, profesor emérito del Instituto para la Exploración de la Tierra y el Espacio, Universidad de Ontario Occidental, Canadá

¿Pueden las ambiciones de exploración espacial de Arabia Saudita conducir a una mayor competencia o cooperación en la comunidad espacial internacional?

—Muchos países de todo el mundo están aumentando sus actividades espaciales, y es inevitable que haya tanto competencia como cooperación. Mucho depende del camino que cada país decida seguir. Sólo las naciones más grandes pueden hacerlo todo por sí mismas en el espacio, así que los países más pequeños siempre querrán unirse a otros. Espero que Arabia Saudita opte por cooperar con más de un socio si puede. Por ejemplo, hace unos años una cámara saudí voló en un satélite chino (Longjiang 2) en órbita alrededor de la Luna, y ahora astronautas saudíes viajaron al espacio en un cohete estadounidense.

¿Qué otras repercusiones podrían tener sus ambiciones? ¿Podrían seguir el ejemplo otros países de Oriente Medio?

- Las repercusiones incluyen descubrimientos científicos y el desarrollo de nuevas industrias. Por ejemplo, en la Estación Espacial y en las futuras bases lunares la recuperación y el reciclaje del agua son importantes, y desarrollar esos métodos en el entorno extremo del espacio puede ser muy útil en una Tierra más caliente y seca. Es probable que otras naciones de Oriente Medio sigan también este camino, y el ejemplo más exitoso es el de los Emiratos Árabes Unidos. Los EAU tienen una nave espacial orbitando Marte, realizando un trabajo científico muy interesante, y recientemente tenían un vehículo rover (Rashid) en una nave espacial japonesa que, tristemente, se estrelló en la Luna. El accidente no fue culpa de los EAU y espero que vuelvan a intentarlo y tengan éxito.

¿Qué valor podría tener la contribución de Arabia Saudita a la comunidad científica mundial?

- Depende del nivel de inversión y de cómo se utilice. Tomando de nuevo el ejemplo de EAU, su misión a Marte ha realizado observaciones únicas e importantes de Marte y una de sus lunas, y ahora están planeando una misión de exploración de asteroides. Las superpotencias del espacio pueden hacer grandes cosas que otras naciones no pueden permitirse, pero las naciones más pequeñas siempre pueden encontrar un lugar donde aportar su contribución. Arabia Saudita tendrá que encontrar su lugar, pero no me cabe duda de que tendrá éxito.

¿Cuáles son las aspiraciones futuras del país en materia de exploración espacial?

- Pronto se publicará una nueva Estrategia Espacial que marcará el camino. Espero ver más vuelos de astronautas, y ahora que se están haciendo posibles los vuelos espaciales privados es incluso concebible que un astronauta saudí pueda ir a la Luna. También espero ver misiones de exploración robotizadas, primero con experimentos o instrumentos saudíes en naves espaciales de otros países, y luego con naves espaciales construidas por Arabia Saudita que vayan a la Luna o a Marte. Las misiones robóticas son menos caras que los vuelos espaciales tripulados, pero no por ello menos importantes, y podrían ser una parte importante de lo que está por venir.