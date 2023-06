Los loros se hacen videollamadas y les encanta

¿Cómo surgió la idea de investigar la capacidad de comunicación de los loros en videollamadas?

– Rébecca Kleinberger, profesora adjunta de Northeastern (RK): El proyecto empezó con un encuentro entre los tres responsables de la investigación. Pr Hirskyj-Douglas, de la Universidad de Glasgow, construye tecnología para animales y es uno de los pioneros de Internet para perros; la Dra. Cunha es experta en loros y propietaria de la guardería de loros, donde diseña protocolos de aprendizaje sin fuerza para el enriquecimiento, y yo soy experta en diseñar sistemas basados en la ética para dar a los animales más control sobre su entorno. Nuestros campos de especialización son muy complementarios y nuestras visiones coinciden. Juntos decidimos centrarnos en el problema del aislamiento social de los loros. En la naturaleza, los loros suelen vivir en grandes bandadas con dinámicas sociales complejas. Con demasiada frecuencia, los loros domésticos son el único ave de su hogar, y la socialización en persona no siempre es posible debido a diversos factores, como la agresividad, las enfermedades contagiosas y la importancia de elegir. Por eso quisimos evaluar el potencial de la tecnología para el enriquecimiento social.

¿Cómo llevaron a cabo la investigación?

– RK: Nuestro estudio se centró en mediciones cuantitativas y cualitativas de la percepción, el compromiso y el uso de su nueva capacidad. Empezamos con una gran pregunta: “Si tuvieran la oportunidad, ¿los loros elegirían libremente videollamar a otros loros?”. El primer paso fue evaluar si los loros podían entender lo que veían en las pantallas de las tabletas diseñadas para humanos, ya que las aves tienen percepciones sensoriales muy diferentes. Muchas especies de loros pueden ver luces ultravioletas y parecen ver el mundo más rápido que nosotros. Pero a pesar de estas diferencias, nuestras observaciones sugieren claramente que los pájaros eran capaces de entender lo que veían en la pantalla: estaban atentos, seguían a los otros pájaros de la pantalla visualmente y tocándolos, y parecían reflejar algunos de los comportamientos que veían, lo que indicaba la posibilidad de conectar con el resto de la vida animal de la pantalla. El segundo paso consistió en enseñarles la asociación entre tocar una campana específica -lo que llevó a su humano a traerles una tableta con fotos de otros pájaros disponibles para llamadas- y tocar una foto de uno de los pájaros de la pantalla y activar una llamada. Durante las llamadas, también determinábamos si estaban comprometidos o no. Esto se hizo durante varias semanas, y sus muchos niveles de validación/corroboración ayudaron a garantizar que los pájaros no llamaban al azar. La última etapa consistió en ponerles el timbre a disposición durante largos periodos de tiempo para ver si pedían llamadas. El número de llamadas también parecía reflejar su interés y compromiso con el sistema y el ave a distancia. A lo largo del estudio, también observamos una diversidad de comportamientos sociales, desde acicalarse juntos, dormir uno junto al otro o vocalizar. Además de los datos cuantitativos y de observación, algunos participantes humanos declararon que su pájaro había ganado confianza y que, tras el estudio, había aprendido nuevos comportamientos, como buscar comida o incluso volar. Esto habla del potencial de ayudar a los loros domésticos a desarrollar la identidad de su propia especie.

¿Cuáles fueron los retos a los que se enfrentó durante el estudio?

– RK: Como este estudio era realmente el primero de este tipo, hubo muchos retos muy interesantes. Los aspectos éticos del trabajo eran muy importantes. Tuvimos que crear un protocolo que permitiera a los animales tomar sus propias decisiones para controlar su entorno y también garantizar que esas decisiones no fueran aleatorias. La pregunta de si los animales entienden el sistema y si tienen el control es fundamental, pero también muy difícil de responder. También dispusimos de salvaguardas en caso de que las aves mostraran un comportamiento negativo o reaccionaran de forma agresiva o temerosa. Cada ave del estudio tenía su propia personalidad, y había que diseñar el protocolo para garantizar una experiencia positiva para cada una de ellas. El protocolo de adiestramiento, tanto para las aves como para los humanos, se diseñó con mucho cuidado. Los cuidadores humanos aprendieron a reconocer signos muy tempranos de desconexión por parte de sus aves para facilitar la intervención. Por último, teníamos que asegurarnos de que la intervención fuera sostenible y de que, si ofrecíamos esta nueva posibilidad en la vida de estas aves, no la retiráramos bruscamente una vez finalizado el estudio. Todos nuestros participantes humanos manifestaron su deseo de seguir ofreciendo a sus aves la posibilidad de llamar a otras. Por todas estas razones, no recomendamos a la gente que intente esto en casa con sus pájaros sin un entrenamiento exhaustivo. Los participantes en el estudio siguieron directrices éticas precisas y recibieron formación de expertos en loros para aprender a reconocer cualquier signo sutil de estrés en sus pájaros.

¿Cuáles fueron los descubrimientos más sorprendentes o inesperados?

– Ilyena Hirskyj-Douglas, profesora adjunta de la Universidad de Glasgow (IH): No teníamos ni idea de los resultados. Hicimos estudios piloto e implicamos a expertos en loros antes de empezar el estudio para asegurarnos de que nuestro método era seguro y ético para los loros y sus cuidadores humanos. Parte de la garantía de nuestro enfoque ético fue limitar el tiempo de llamada a un máximo de dos llamadas salientes de 5 minutos al día. Los resultados fueron una maravillosa sorpresa y un gran paso adelante tanto para la informática como para la ciencia animal. Descubrimos que todos los loros utilizaban nuestro sistema de videollamada para llamar a otros loros, y que había diferencias en el modo en que utilizaban el sistema en cuanto a tener amigos favoritos, un factor social, y que los loros mostraban diversos comportamientos que harían con interacciones con otros loros.

Entonces, si pudieran elegir, ¿se llamarían unos a otros?

IH: Los resultados que más nos impresionaron fueron que los loros, cuando podían elegir, optaban por hacer videollamadas y se quedaban junto a la pantalla cuando los otros pájaros les llamaban. Como se trata del primer sistema de Internet para animales, esto nos da una idea de cómo puede ser Internet para los animales y de que, si se les da a elegir, los animales podrían optar por videollamarse.

¿Puede explicar con más detalle la importancia de sus hallazgos? ¿Cómo contribuyen a nuestra comprensión de la comunicación animal?

–Dra. Jennifer Cunha, experta en comportamiento de loros que dirige Parrot Kindergarten y es investigadora afiliada de la Northeastern University (JC): En la naturaleza, los loros suelen vivir en grandes bandadas de su especie. Tienen estructuras sociales complejas, incluidos grupos familiares en los que los hermanos mayores ayudan a criar a los más pequeños, a veces incluso durante un par de años. En cautividad, creo que durante años se ha malinterpretado y caracterizado erróneamente a las aves. A menudo se las considera “ornamentales” y, por supuesto, “cerebro de pájaro” es un insulto, que significa poca inteligencia. En las últimas décadas, nos hemos dado cuenta de que son increíblemente inteligentes y de que también tienen necesidades sociales complejas. Ahora, por ejemplo, en algunos países es ilegal tener un solo loro. Poder acceder a videollamadas con otros loros podría ayudar a las aves a tener esa socialización e identidad de especie que existiría en la naturaleza. Esto viene con la advertencia de que los cuidadores recibieron una formación exhaustiva para garantizar que las aves se sintieran cómodas con las llamadas -y a algunas aves no parecían gustarles-. Por tanto, puede ser un buen recurso si los cuidadores saben poner fin a las llamadas a la primera señal de incomodidad Y si son conscientes de que algunas aves pueden no quererlas.

¿Cuáles son sus planes de futuro?

–RK: Nuestro equipo sigue colaborando en el aprovechamiento de la tecnología para mejorar la vida de los animales que reciben cuidados. Estamos realizando nuevos estudios para investigar qué significa para los loros conectar con los demás. También estamos creando nuevas tecnologías adaptadas específicamente a diversas especies. En todas nuestras investigaciones, seguimos muy centrados en los aspectos éticos, garantizando relaciones sin fuerza en las que los animales son libres de alejarse en cualquier momento y en las que la interacción es siempre el resultado de la propia elección de los animales.