Conductores y repartidores de apps, botín recaudatorio de 292 mil mdp

Los conductores y repartidores de apps son un botín “recaudatorio”, que vale casi 300 mil millones de pesos al año; cuyo potencial han querido explotar gobiernos como la CDMX, Tamaulipas, Quintana Roo y Coahuila, a través de impuestos locales y permisos.

El líder de la organización Ni un Repartidor Menos, Saúl Gómez, explicó que –hasta el momento– no existe una reforma local o federal que mejore sus condiciones laborales y los deje de ver con fines “meramente recaudatorios”.

Recordó que en la Ciudad de México se aprobó un impuesto de 2%, definido en el Código Fiscal como un aprovechamiento, que se aplicaría sobre el costo de cada entrega; aunque quedó suspendido por un amparo que interpusieron 750 repartidores al inicio de 2022.

Mientras que en Tamaulipas y Quintana Roo, existe la intención de cobrar 12 mil pesos al año, por un permiso especial “para poder trabajar” a través de las plataformas de transporte y reparto, que tampoco prosperó por otra serie de amparos.

En una entrevista con Publimetro, el líder de Ni un Repartidor Menos, informó que dichas iniciativas violan el “derecho al trabajo” de quienes participan en las aplicaciones; el cual está garantizado por Articulo 5 de la Constitución del país.

“Les está encantando a varios estados violentar la libertad de trabajo y tenemos que defendernos ante las propuestas que han hecho los gobiernos de varios estados; porque son meramente recaudatorias, no de beneficio y, eso sí, lo tenemos que dejar claro”, dijo.

¿Cuántos son y cuánto ganan en las apps?

Saúl Gómez indicó que la Secretaría del Trabajo solo contabiliza a 500 mil personas que trabajan en plataformas como UBER, Didi o Rappi, aunque las cifras reales pueden dispararse hasta un millón solo en la CDMX.

Destacó que, aun cuando únicamente se contabilice medio millón de personas en las apps, la falta de propuestas viables para regular dicho sector afecta a dos o tres personas más, que dependen del conductor o repartidor; con un total de, al menos, dos millones de personas dañadas.

Gómez refirió que no existe una medición oficial de cuánto dinero genera o vale el mercado laboral de las aplicaciones; porque es muy variable el tiempo en los choferes y repartidores se conectan a las plataformas.

Señaló que 80 pesos es el monto mínimo que un conductor o repartidor puede generar, por conectarse a las apps durante 30 minutos; aunque “hay compañeros que pueden ganar hasta mil 600 pesos por estar trabajando hasta 16 horas”.

¿Cuántos impuestos pueden generar las apps?

De acuerdo con las cifras de ingresos, reportadas por el líder de Ni un Repartidor Menos:

Si lo 500 mil conductores y repartidores generan un mínimo de 80 pesos, las plataformas tendrían un flujo de 40 millones de pesos diarios y de 14 mil 600 millones de pesos al año , que pueden estar sujetos a impuestos.

y de , que pueden estar sujetos a impuestos. Si los mismos 500 mil trabajadores producen mil 600 pesos, el dinero movilizado a través de las aplicaciones alcanzaría 800 millones diarios y 292 mil millones de pesos anuales, que también son una tentación para las autoridades fiscales.

Antes estos dos escenarios:

El monto mínimo de recaudación alcanzaría 292 millones de pesos al año, si se cobrara el impuesto de 2% a los ingresos de los conductores y repartidores, propuesto por el gobierno de la Ciudad de México .

alcanzaría 292 millones de pesos al año, si se cobrara el impuesto de 2% a los ingresos de los conductores y repartidores, propuesto por el . En tanto que, en el nivel máximo de ingreso, las autoridades fiscales tendrían un potencial de cinco mil 800 millones de pesos; aunque, bajo ninguna de las propuestas fiscales o permisos, existe un ofrecimiento de derechos básicos como la seguridad social.

Fracasa plan de inscripción al IMSS

Sobre el plan piloto para incorporarse de “forma voluntaria” al Régimen Obligatorio del IMSS, anunciado el 30 de septiembre de 2021, que les ofreció dar servicio médico a los conductores, repartidores y a sus familias, la organización Ni un Repartidor Menos confirmó que dicha iniciativa “fracasó”.

“Para nosotros es un fracaso porque cobrar 40 pesos diarios por afiliarnos al IMSS no es sostenible, porque el hecho de que estes conectado no te garantiza pedidos o ingresos; entonces, a veces, hasta no ganar esos 40 pesos significa empezar el día siguiente con deudas.

“Algunos compañeros lo probaron por unas semanas, pero después pues ya no lo siguieron utilizando”, reveló la organización. Respecto al número exacto de personas inscritas, Publimetro solicitó los datos correspondientes, pero el Seguro Social no reveló el número de personas afiliadas a dicho programa.

