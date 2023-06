Reporte: Tiroteo en Idaho deja 4 muertos; agresor es arrestado

KELLOGG, Idaho, EE.UU. (AP) — La policía de Idaho arrestó al presunto autor de un tiroteo en que murieron cuatro personas el domingo, según un reporte de prensa.

El Departamento de Policía de Kellogg y agentes de la policía del condado Shoshone acudieron a una casa en Kellogg alrededor de las 7:30 de la tarde y encontraron a cuatro personas que murieron por heridas de bala, publicó Shoshone News-Press en la página de Facebook del periódico.

El tiroteo ocurrió en unidades de viviendas múltiples detrás de la Iglesia Congregacional de Mountain View en la ciudad, a unos 58 kilómetros (36 millas) al este de Coeur d’Alene, indicó News-Press.

No hay una amenaza continua para la población y el Departamento de Policía de Kellogg y la Policía Estatal de Idaho llevan a cabo una investigación, detalló el periódico.

El Departamento de Policía de Kellogg no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press en busca de información adicional.