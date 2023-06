Bélgica: Courtois dice que está 'profundamente decepcionado' por dichos de su técnico

BRUSELAS (AP) — El arquero Thibaut Courtois puso en entredicho la veracidad del técnico Domenico Tedesco luego que el seleccionador belga le acusó de abandonar a sus compañeros e inventarse una lesión previo a un partido de las eliminatorias del Campeonato Europeo.

Tedesco aseguró que Courtois no se presentó a la concentración de Bélgica el lunes debido a que el arquero del Real Madrid se sintió “ofendido” por no recibir el brazalete de capitán del seleccionado nacional. Luego que el padre de Courtois negó que hubiera un conflicto en el seno del plantel y dijera que su hijo recibió el permiso para irse debido a una inflamación en la rodilla, Tedesco compareció ante los medios y negó que Courtois estuviera lesionado.

Los dimes y diretes no acabaron ahí.

Courtois respondió en Instagram. Publicó un mensaje y una foto en la que aparece con el uniforme de la selección, llevándose la mano en el corazón y de pie junto al capitán interino Romelu Lukaku.

El portero señaló sentirse “profundamente decepcionado” de que Tedesco hubiera aireado una charla en el vestuario. Añadió que “las valoraciones del entrenador no se ajustan a la realidad”.

Courtois insistió que padece una lesión en la rodilla derecha y su decisión de irse se tomó tras consultas entre los cuerpos médicos del Madrid y la selección.

También brindó su versión de la conversación que mantuvo con Tedesco sobre la capitanía.

“Yo le pedí, no en beneficio propio, que explicara y tomara decisiones para evitar situaciones que en el pasado nos han perjudicado en busca siempre del beneficio común”, dijo. “Ser o no ser capitán de la selección no es un capricho ni una decisión que se toma al azar. Tiene que ser su decisión, y eso es lo que traté de transmitirle. Lamentablemente no logré mi propósito”.

Previo a que Courtois abandonara la concentración, Tedesco dijo públicamente que a Courtois le tocaba portar el brazalete en el partido contra Estonia el martes.

“Insisto en que en ningún caso he exigido algo y que he hablado con mi compañero Romelu Lukaku para aclarar cualquier circunstancia relacionada con esta situación”, añadió Courtois.

Lukaku fue el capitán el sábado cuando Bélgica empató 1-1 contra Austria. Lukaku anotó el gol para el empate y Courtois fue elogiado por Tedesco por preservar la repartición de puntos.