Responde Mariana Rodríguez a críticas por llevar a su hija al trabajo: “Soy afortunada”

La esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, respondió a las críticas de diferentes usuarios de redes sociales que la señalaron por llevar a su hija Mariel en brazos durante la firma del Acuerdo para reconocer, promover y garantizar el derecho al cuidado en Nuevo León, lo que permitirá la instalación de la Comisión del Sistema Estatal de Cuidad.

Después de ser vista mientras cargaba a su hija en el acto público que se llevó a cabo este lunes, compartió a través de su cuenta de Twitter que fue blanco de una serie de ataques, pues sus seguidores argumentaron que debía dejarla durmiendo o descansando en casa, pues no había necesidad de llevarla consigo.

“¿Por qué no dejas a tu bebé en su casa, durmiendo cómodamente? No tienes que llevarla”, le comentaron en su cuenta de Instagram, pero ella respondió que no tiene quien le cuide a su hija y por eso la lleva con ella.

“No tengo quien me la cuide, mi mamá no está”, dijo Mariana Rodríguez.

Mariana Rodríguez. Compartió las opiniones de sus seguidores por llevar a su hija al trabajo. (Especial)

Otra de sus seguidores criticó a quienes la señalaron por lo que hace con Mariel, pues no les parece ni una cosa ni otra.

“Nada les parece, que si la dejas o no la dejas. Vivan y dejen vivir”, aseguró la usuaria.

Mariana Rodríguez. Compartió las opiniones de sus seguidoras en redes. (Especial)

Por su parte, otra de sus seguidoras le comentó que era una persona afortunada y que muchas personas quisieran llevar a sus hijos al trabajo. Mariana Rodríguez le respondió que buscaría sacarle todo el provecho a su oportunidad de llevar a Mariel a sus actividades.

“Sí soy afortunada en tener un trabajo al que me pueda acompañar, porque sé que muchas no pueden llevarse a sus hijos al trabajo, así que le sacaré todo el provecho a esto”.