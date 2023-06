Sarah Jessica Parker: “And Just Like That... vuelve a la esencia de Sex and the City”

El alabado reboot de ‘Sex And The City’ llamado ‘And Just Like That...’ fue ese giro necesario de la serie de los noventa que marcó a toda la generación millennial. La nueva serie de HBO Max contempla al mismo grupo de amigas atravesando la crisis de los cincuenta y con toda la complejidad de unas circunstancias bastante diferentes a las vistas en la primera serie.

Este reboot, que estaba previsto que fuera una miniserie o serie limitada, ha encontrado en su diversidad, su nueva narrativa y sus temas actualizados a la modernidad, algo que quedó como cuenta pendiente en su predecesora. Y, en esta segunda temporada, veremos más de los asuntos pendientes que Carrie, Miranda y Charlotte dejaron atrás, retomando las calles de Nueva York, nuevos romances y muchas más aventuras para el trío de amigas.

P: Carry está pasando por muchas cosas esta temporada y está claro que está muy dolida por su marido y tiene montones de escenas emotivas. ¿Cómo fue para ti como actriz rodar esos momentos?

- Creo que Carry está muy animada esta temporada. Creo que la pérdida se revela cuando crees que te has recuperado. Eso es lo que Carry articula y expresa. Esta temporada me parece muy alegre, pero hay un par de ocasiones en las que se le recuerda, como todo el mundo que conozco, que ha sufrido o experimentado una pérdida. July Houston, que interpreta a Misty, perdió a su marido hace poco y hablaba de esto, de cómo puedes tener días o meses estupendos y ser capaz de pasar un año entero... y de repente te invade el dolor. En su mayor parte, Carrie se ha sentido feliz esta temporada, pero hay ocasiones en las que el dolor vuelve a aparecer de formas inesperadas.

P: En esta temporada, las parejas románticas no son el problema, sino la vida. Sus elecciones son muy radicales. ¿Fue una decisión consciente?

- Sí. A Michael le interesaba mucho la forma en que Carrie vuelve a estar soltera y no es la forma en que ella imaginaba llegar a ese punto familiar que ahora le resulta completamente desconocido. Más aún, las preguntas son: “¿Qué quieres? ¿Cómo quieres existir en el mundo? ¿Con quién quieres estar en tu vida? Ahora tenemos más opciones que antes. Antes, estábamos obligados por normas o ideas u obligaciones que Carrie considera posibles pero diferentes. Así que, sí. Es radical decir, quizás ya no necesito nada de esas cosas, pero es una exploración para llegar a una respuesta. ¿Lo quiero o no lo quiero? ¿Quiero algo de eso y no todo? Y qué significa intimar con alguien después de haber sido tan monógamo en una relación. Todo el mundo se hace esa pregunta esta temporada.

P: Hablemos de su trabajo entre bastidores como productora ejecutiva. Cuéntenos más sobre cómo se está creando esta serie.

- He sido productora ejecutiva de la serie durante muchos, muchos, muchos, muchos años. Llegué primero como productora ejecutiva consultora, no porque estuviera preparada, sino simplemente porque me lo ofrecieron y me dijeron que lo hiciera. Ser productora ejecutiva ha sido parte de mi trabajo, y en gran medida desde hace muchos muchos años. El trabajo no es radicalmente diferente en esta versión de la serie como lo ha sido siempre.

La serie es el alma de Michael Patrick King y él ha estado al mando. Mi contribución consiste en que Michael acude a mí antes de ir a la sala de guionistas y, en esencia, me presenta la temporada, en particular mi personaje, y comparte lo que tiene para otros personajes y se interesa por mi respuesta y mis ideas. No soy guionista, no soy editor, nunca he escrito un guión y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero Michael y yo trabajamos juntos en las ideas. Todos acudimos a Michael con ideas.

“Cuánto tiempo interpretaría a Carrie no es algo que tenga un tiempo predeterminado”. — Sarah Jessica Parker, actriz y productora de televisión estadounidense.

P: La temporada pasada parecía que la serie se estaba poniendo al día en cuanto a representación, diversidad e inclusión. ¿Es esta temporada un regreso a la esencia de " Sex and the City”?

- Sí. Estábamos muy emocionados desde el momento en que Michael Patrick King y yo empezamos a hablar de volver a visitar a estos personajes, creo que fue en 2020. Siempre quisimos mostrar la culminación de la serie, y lo digo en todos los sentidos. Sabíamos que la serie había sido demasiado blanca y queríamos incorporar más personajes. No porque fuera un mandato del estudio, no sé si alguna vez se habló de ello, pero lo hicimos porque era importante para nosotros. Y tuvimos la suerte de contar con gente que sabíamos que quería participar. Aportaron una enorme cantidad de talento y habilidad y riqueza no sólo a la pantalla, sino a los personajes que ya existían.

P: ¿Hasta qué edad está dispuesta a interpretar a Carrie?

- Simplemente diré que es una persona extraordinaria. No sólo para mí, como se ve, sino para los demás. Y eso se debe a que vivió una vida a veces impredecible y sorprendente. Ha sido inspiradora para la gente, una buena amiga, una pareja romántica pésima, una pareja romántica devota, tuvo éxito profesional y decepciones. Ha estado por debajo de las expectativas y las ha superado. Es realmente interesante. Su relación con la ciudad, el amor y la política central es inusual y diferente. Sin duda lo fue hace 25 años y ayudó a muchas mujeres. Cuánto tiempo la interpretaría no es algo que tenga un tiempo predeterminado

P: Háblenos de la fascinación de su personaje por los bolsos.

- Carrie ha tenido una relación con los zapatos y con los bolsos. Creo que a Carrie le interesa la moda y siempre le ha interesado. Tiene bolsos que son valiosos y otros que cuestan 4 monedas... son sus compañeros y hay compañeros peores, supongo.

P: ¿Siente nostalgia?

- Definitivamente siento nostalgia de ciertas cosas y sentimentalismo. Otros recuerdos son felices y alegres, a veces incluso tontos de recordar visualmente. Ha sido muy interesante llevar todos los vestuarios y desempeñar un papel tan importante esta temporada, porque eso se puede hacer con la ropa, pero no con las personas.

22 de junio

Es la fecha en la que se estrenará la segunda temporada de And Just Like That....