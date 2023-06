Abuelito cae a contenedor de basura y casi muere por golpe de calor en Coahuila

Un abuelito casi pierde la vida luego de meterse a un contenedor a buscar latas de aluminio para vender. El calor lo sorprendió, el abuelito quedó atorado entre la basura y al faltarle las fuerzas, perdió el conocimiento. Fue rescatado antes de que perdiera la vida, aunque sufrió quemaduras en un brazo.

De acuerdo con La Voz, de Coahuila, el hombre de 83 años de edad e identificado como Miguel Fernández Calderón, sufrió graves quemaduras en un brazo tras permanecer por alrededor de una hora y media dentro del contenedor y pegar su brazo en la lámina “hirviendo” por las altas temperaturas que se registran en Monclova.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes, cuando don Miguel salió de su casa para ir al contenedor ubicado sobre la calle Bravo esquina con calle Nuez, del Fraccionamiento Carranza, llevando una escalera para poder facilitar la recolección de latas de aluminio.

El hombre mayor metió medio cuerpo dentro del contenedor, pero rápidamente perdió su energía, por lo que todo su cuerpo cayó dentro del contenedor. Don Miguel gritaba, pedía auxilio, pero nadie lo escuchaba, por lo que perdió la consciencia.

Tras transcurrir una hora y media, José María Fernández Villarreal detuvo la marcha de su camioneta, debido a que le llamó la atención que hubieran abandonado una escalera.

“Vi la escalera cuando pasé a dejar a mi trabajador, dije está muy buena para que la hayan tirado, pero al regresar pensé que algo no estaba bien, detuve mi camioneta, bajé y me acerqué al contenedor cuando escuche a alguien balbuceando, me asomé y vi al señor ahí dentro. No pude creerlo”, señaló el contratista.

José María trató de sacar a don Miguel del contenedor, pero al no lograrlo, tuvo que llamar a los Bomberos. Después, aun uniendo sus fuerzas, los Bomberos y el contratista batallaron algunos minutos para poner a salvo a don Miguel. Una joven que dijo ser su familiar se percató de lo que ocurría y llegó de inmediato al lugar.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana también acudieron al auxilio de don Miguel, quien presentaba la presión arterial alta, aunada a una quemadura en el brazo.

A pesar que el hombre se encontraba deshidratado, su familiar se negó a que lo llevaran a un hospital, asegurando que se haría cargo de atenderlo, comprometiéndose a llamar a los socorristas en caso de que su pariente se pusiera mal.