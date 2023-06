¡Adiós a la ‘pestañita’! ¿Podrías ir a la cárcel si te duermes en el Metro?

Las exhaustivas jornadas laborales, el desgaste mental al estudiar o simplemente no haber descansado de la mejor manera, son motivos suficientes para querer aprovechar los largos trayectos en el transporte público y dormir mientras llegas a tu destino.

Sin embargo, puede que lo pienses dos veces antes de entregarte a los brazos de Morfeo si sabes que podrías ir a la cárcel si te duermes “de más” en el Metro.

Si llegas dormido a la última estación del recorrido corres el riesgo de ingresar a una zona de acceso restringido para los usuarios, como la zona de hangares de los trenes, y por tal motivo serás sancionado de acuerdo con en el artículo 29, fracción XI, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

En este apartado se establece como una infracción al entorno urbano de la ciudad el “ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos”.

Si tienes la mala suerte de que todo lo anterior suceda, podrías ser acreedor a una multa que va de los 2 mil 178 pesos con 54 centavos a los 3 mil 112 pesos con 20 centavos, pues la infracción que estarías cometiendo es una infracción es de tipo C, según el artículo 30 de la ley en cuestión.

Si decides no pagar la multa, entonces se te pondrá bajo arresto entre 25 y 36 horas, pero si quieres evitar el costo de tu sueño, tendrás que aceptar hacer trabajo comunitario por un tiempo que puede prolongarse de 12 a 18 horas.

Como se mencionaba al inicio, las razones por las que un usuario del Metro puede quedarse dormido en el vagón son muy diferentes en comparación a otros, conscientes de esa situación, la ley prevé sanciones distintas para obreros y trabajadores, para quienes la multa no será mayor al importe de su jornada diaria.

Mientras que para trabajadores no asalariados o personas que no laboran como los estudiantes, la multa no podrá exceder su ingreso diario.

Ahora que sabes esto ¿tienes ganas de tomar una ‘breve’ siesta en el Metro?