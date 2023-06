Aaron Rodgers aborda tema de salud mental durante conferencia sobre alucinógenos

DENVER (AP) — Una multitud ecléctica acudió a una conferencia sobre los alucinógenos en Denver esta semana para experimentar de todo, desde un salón con poca luz repleto de arte caleidoscopio hasta una amplia gama de oradores, entre los que se encontraba Aaron Rodgers, quarterback estrella de la NFL.

La conferencia, organizada por un grupo promotor de las drogas psicodélicas, se llevó a cabo meses después que los votantes de Colorado aprobaran despenalizar los hongos alucinógenos, emulando a sus contrapartes de Oregon. Si bien es una señal de una creciente aceptación cultural de las sustancias que, según sus defensores, pueden ofrecer beneficios para padecimientos como el trastorno de estrés postraumático y el alcoholismo, los expertos médicos advierten que se necesita más investigación sobre la eficacia de las drogas y el alcance de los riesgos de las sustancias psicodélicas, que pueden causar alucinaciones.

Rodgers, que pronto debutará con los Jets de Nueva York tras años al frente de los Packers de Green Bay, habló el miércoles por la noche con el podcaster Aubrey Marcus. Rodgers describió el tomar ayahuasca con sus compañeros de equipo como un evento “que cambia la vida radicalmente”, y afirmó que muchos otros deportistas profesionales se han acercado a él.

“Encontré un amor propio más profundo”, afirmó Rodgers sobre su experiencia con la ayahuasca. “Desbloqueó todo ese mundo de que realmente estoy aquí para conectarme, conectarme con esos chicos, crear esos lazos e inspirar a las personas”.

La organización anfitriona de la conferencia, la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, es el grupo intercesor más grande de Estados Unidos para este sector. Ha elaborado estrategias para llegar a todo el espectro político, dijo Nicolas Langlitz, un historiador científico que ha investigado el auge y la caída de los movimientos psicodélicos.

“En el momento en que cualquier tema se polariza políticamente, irónicamente, estas sustancias superpolarizadoras obtienen apoyo bipartidista”, subrayó Langlitz. Aun así, agregó, la conferencia está “puramente diseñada para promover el revuelo”.

“Cualquier tipo de exageración no es bueno para la ciencia, porque la ciencia debe ser precisa más que forzar las cosas”, agregó. "Es un toma y daca. (La conferencia) genera interés, genera en definitiva más investigación, aunque ésta podría estar sesgada hacia resultados positivos”.

Las sustancias psicodélicas son ilegales a nivel federal, aunque ha aumentado la aceptación y el interés por estudiar sus beneficios potenciales. Por ejemplo, algunos científicos creen que la psilocibina, el compuesto de los hongos alucinógenos, cambia la forma en que el cerebro se organiza y puede ayudar a los consumidores a superar cosas como la depresión y el alcoholismo.

Las drogas en sí —y el interés en ellas— no es algo nuevo. A mediados del siglo pasado, Aldous Huxley, Timothy Leary y Ken Kesey ayudaron a impulsar el uso de las drogas psicodélicas durante el movimiento de contracultura, y algunos psicólogos mostraban optimismo sobre su potencial.

Pero el gobierno del presidente Richard Nixon penalizó el uso de las drogas psicodélicas, llevándolas a la clandestinidad.

“En ambos casos, se tiene este surgimiento de exuberancia que puede o no estar justificado”, dijo Michael Pollan, quien escribió un libro sobre psicodélicos y será uno de los oradores en la conferencia. “Pero creo que una gran diferencia (ahora) es que el entusiasmo por el potencial de los alucinógenos cruza por una porción mucho más representativa de la población; ya no se trata de una contracultura”.

Bastiones republicanos como Utah y Missouri han encargado estudios, o están considerando hacerlo, sobre las drogas, en parte inspirados en las historias de los veteranos de guerra. El exgobernador de Texas Rick Perry habló el miércoles sobre haber ayudado a que se aprobara un proyecto de ley en la legislatura de Texas en 2021 para financiar un estudio sobre la psilocibina para veteranos de guerra, aunque no apoya el uso recreativo. En el Congreso, propuestas similares centradas en los veteranos de guerra llevaron a la congresista demócrata progresista Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, y al congresista de extrema derecha Matt Gaetz, de Florida, a conformar una inusual alineación.

El interés público también parece estar al alza. Hace apenas seis años en Oakland, California, la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos sostuvo una conferencia con aproximadamente 3.000 asistentes y algunos oradores menos conocidos.

Esta vez, los organizadores estiman al menos 10.000 asistentes. Otros oradores famosos incluirán al exjugador de la NHL Daniel Carcillo, propietario de una empresa especializada en terapias psicodélicas; la patinadora artística medallista de plata olímpica Sasha Cohen; el rapero y actor Jaden Smith; los comediantes Reggie Watts y Eric Andre; Andrew Huberman, uno de los 10 mejores podcasters; y Carl Hart, que preside la Facultad de Psicología de la Universidad de Columbia.

___

Bedayn es miembro del cuerpo de Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que asigna periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas poco cubiertos.