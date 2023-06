Dueños se reunirán el 20 de julio para considerar venta de los Commanders, informa fuente AP

Los dueños de la NFL se reunirán el 20 de julio para considerar y posiblemente votar para aprobar la venta de los Commanders de Washington, indicó el viernes una persona que tiene conocimiento de la situación.

La persona indicó que los equipos fueron notificados el jueves de la reunión especial de la liga y que se realizará en Minneapolis. La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la liga no ha anunciado la reunión.

Se necesitan tres cuartas partes —24 de los 32 equipos— para finalizar el acuerdo entre Dan Snyder y su familia con el grupo que lidera el dueño de los 76ers de Filadelfia de la NBA y Devils de Nueva Jersey de la NHL Josh Harris. El integrante del Salón de la Fama del baloncesto Magic Johnson está en el grupo de los accionistas involucrados en el nuevo grupo.

El acuerdo sería un récord para una franquicia estadounidense, por 6.050 millones de dólares, superando los 4.550 millones que pagó el heredero de Walmart Robert Walton por los Broncos de Denver el año pasado.

Snyder y el grupo que lidera Harris llegaron a un principio de acuerdo por los Commanders en abril y firmaron el trato en mayo. Uno de los próximos pasos fue la aprobación del comité financiero de la NFL antes de que pudiera ser considerado por todos los dueños.

De ser aprobado el próximo mes, abriría el camino para que el nuevo grupo tome el control antes del inicio de la temporada regular en septiembre.

Snyder ha sido dueño de su equipo favorito de niño desde 1999, cuando adquirió la franquicia por 750 millones de dólares y a pesar de las crecientes críticos, aseguró que nunca vendería al equipo. Eso cambio tras las múltiples investigaciones de la liga y el Congreso de los Estados Unidos sobre conductas indebidas en las oficinas y posibles irregularidades financieras.

La investigación del congreso encontró que Snyder tuvo un papel en la cultura laboral tóxica dentro del equipo.

El grupo de Harris incluye al multimillonario de Washington Mitchell Rales, Johnson y David Blitzer, entre otros. Harris y Blitzer han sido dueños de los 76ers desde el 2011 y los Devils desde 2013.