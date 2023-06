NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Foto no muestra reunión reciente entre el presidente López Obrador y gobernador

LA AFIRMACIÓN: Fotografía muestra una reunión reciente entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en la que el mandatario lo nombró embajador como “pago” tras las elecciones en el estado.

LOS HECHOS: El gobernador subió la fotografía a sus redes sociales el 22 de enero de 2019, dos años antes de las elecciones en el estado de México. El gobierno mexicano ha nombrado a exgobernadores de oposición como embajadores, pero hasta el momento no se ha anunciado un nuevo cargo para Del Mazo.

Delfina Gómez, candidata oficialista y aliada de López Obrador, ganó las elecciones del estado de México frente a su rival Alejandra del Moral y terminó con casi 100 años de mandato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado.

El actual gobernador Alfredo del Mazo reconoció la derrota de su partido y usuarios en redes sociales empezaron a compartir publicaciones en las que se afirmaba que el gobierno de López Obrador lo nombrará embajador, como ha sucedido en otros casos.

Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa por el PRI, fue designado embajador en España; Carlos Aysa, exgobernador de Campeche, embajador en República Dominicana, y Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, embajador en Canadá.

En este contexto, algunas publicaciones utilizan una foto sacada de contexto y afirman que la imagen muestra una reunión reciente entre Del Mazo y López Obrador en la que le está “pagando” con una embajada.

Sin embargo, The Associated Press hizo una búsqueda inversa y encontró que la imagen se compartió el 22 de enero de 2019 desde las cuentas oficiales de Del Mazo en Facebook y Twitter

Según la publicación del gobernador, ese día acompañó al mandatario en su gira de trabajo por el estado de México, en la que visitarían Ixtlahuaca.

El portal que registra la agenda oficial de López Obrador muestra que el 8 de junio pasado, la fecha que muestra la publicación, el presidente encabezó su conferencia de prensa, recibió al senador Ricardo Monreal y tuvo un encuentro con el Consejo Mexicano de Negocios. No se reporta una reunión con Del Mazo.

— El periodista de AP León Ramírez verificó esta información.

Presidente mexicano impidió acceso a senadora pero no dijo: “A mi palacio no entra”

LA AFIRMACIÓN: Luego de que a la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez se le negara el acceso a la conferencia de prensa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que se realizó el pasado 12 de junio en el Palacio Nacional, el mandatario expresó en el encuentro con medios: “A mi palacio no entra”.

LOS HECHOS: El 5 de diciembre de 2022 el mandatario mexicano afirmó en conferencia que Gálvez buscaba cancelar programas sociales. La afirmación hacía referencia a declaraciones de la senadora durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a fines de noviembre.

Sin embargo, Galvez no dijo eso. AP verificó la información en su momento y confirmó que, en realidad, Gálvez señaló que los programas sociales son insuficientes si no se acompañan con educación y generación de empleo.

Ante el cuestionamiento de López Obrador, la política del PAN publicó un video en sus redes en el que reiteró que ella no dijo eso. “Como senadora, voté a favor para que la pensión de adultos mayores esté en la constitución”, aseguró. Gálvez también solicitó formalmente al presidente López Obrador un espacio en su conferencia diaria para aclarar su postura sobre los programas sociales a través de una carta oficial, pero el mandatario le negó verbalmente el derecho de réplica por lo que la legisladora interpuso un recurso legal.

El lunes la senadora de oposición acudió al Palacio Nacional para entrar a la conferencia presidencial luego de haber ganado un amparo que le garantiza el derecho de réplica en la conferencia diaria, también conocida como “mañanera”, por las declaraciones inexactas del presidente, pero el acceso le fue negado.

Al interior del Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre si acataría la orden de un juez que le concedió el amparo a Gálvez, López Obrador se negó y explicó que la senadora formaba parte del bloque conservador que siempre ha estado en su contra y que sólo buscaba publicidad porque quiere ser Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En Facebook un video ampliamente compartido muestra en su portada una fotografía de López Obrador junto con la leyenda que dice: “A mi palacio no entra”.

Pero esto es incorrecto. Aunque es verdad que a Gálvez no se le permitió acceder al recinto oficial, López Obrador no pronunció esa frase.

“No, que hagan sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad”, dijo el mandatario en su conferencia. "Quiere ser candidata, no sé, a jefa de Gobierno. Allá que se vaya, adonde viven los fifís y ellos van a votar por ella, segurísimo”.

AP revisó la conferencia de prensa en su totalidad y confirmó que el presidente no pronunció la frase antes mencionada.

Tras una hora de espera Gálvez se retiró después de señalar que si López Obrador no recurre y tampoco la deja ingresar estaría incurriendo en desacato de una orden judicial.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Presidente venezolano no promovió uso de bicicletas ante falta de gasolina

LA AFIRMACIÓN: El presidente venezolano Nicolás Maduro tuiteó el 8 de junio que la población debería utilizar bicicletas ante el reciente desabastecimiento de gasolina en el país.

LOS HECHOS: Desde hace años en Venezuela se ha registrado una escasez de gasolina en distintas regiones de la nación sudamericana.

Ante esta situación, las filas que se extienden por un kilómetro o más para llenar el tanque se han convertido en una imagen común pese a que el país cuenta con una de las reservas petroleras más grandes del mundo, reportó AP.

A principios de este mes usuarios en Venezuela difundieron videos en las redes sociales denunciando la falta de gasolina en zonas del país.

En medio del desabastecimiento, en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas sobre la falta de gasolina que AP ha verificado.

Por ejemplo, una publicación que circula en Twitter muestra el tuit falso de Maduro con fecha del 8 de junio para decir que promovió el uso de las bicicletas ante la falta de hidrocarburos.

“Camarada, estamos promoviendo el uso de bicicletas para una Venezuela verde, limpia y sin polución, así como en países europeos donde a todas partes se va en bicicleta y allá no se quejan. ¡Los carros y la gasolina son el pasado! ¡El futuro está en las bicicletas!”, dice el tuit apócrifo.

Usuarios publicaron el tuit falso como si realmente el mandatario hubiera difundido ese texto.

Pero no es verdad que el presidente venezolano haya tuiteado algo así. AP no encontró ninguna evidencia en las publicaciones en Twitter de que Maduro haya difundido ese mensaje.

Tampoco existen evidencias en la herramienta digital Wayback Machine, que compila registros de sitios web aún después de que fueron eliminados, de que Maduro haya publicado ese tuit.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información

Gobierno mexicano no promueve suplemento alimenticio

LA AFIRMACIÓN: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueve un suplemento alimenticio que “mata” la diabetes y el gobierno ofrece descuentos en un sitio web.

VERIFICACIÓN AP: Falso. La publicación utiliza la imagen del gobierno mexicano pero lleva a portales ajenos al instituto. Tampoco existe registro de que haya promoción oficial de este suplemento alimenticio. El IMSS confirmó a The Associated Press que es falso el contenido de la publicación.

LOS HECHOS: Una publicación compartida en Facebook confunde a usuarios de la red social al utilizar el logotipo del IMSS y una foto de su titular, Zoé Robledo, para promocionar un suplemento alimenticio que supuestamente “mata” la diabetes.

“POR FIN! LOS CIENTÍFICOS HAN ENCONTRADO UN COMPUESTO QUÍMICO QUE MATA LA DIABETES. VISITE NUESTRO SITIO WEB Y CONSIGA EL PRODUCTO A UN PRECIO ESPECIAL DEL GOBIERNO”, dice la publicación, que incluye un supuesto descuento gubernamental.

En la sección de comentarios usuarios de la red social preguntaron dónde podrían adquirir el producto y la manera en que se podría aplicar el supuesto apoyo del gobierno.

Sin embargo, ninguno de los portales que utiliza la publicación corresponde al gobierno mexicano y tampoco cita el apoyo que, según la publicación, entrega el gobierno para adquirir el suplemento alimenticio.

En una búsqueda inversa de la imagen AP encontró que la foto fue publicada por el IMSS en enero de 2023, durante el evento de conmemoración de sus 80 años, pero no se habló de este producto. Tampoco hay registro previo en los canales oficiales del IMSS sobre el mismo.

Ante una consulta de AP el Instituto de Seguridad Social confirmó que la publicación contiene información falsa y que no lleva a su sitio web.

La diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) ubican esta enfermedad como la tercera causa de muerte en México, con un total de 140.729 defunciones durante 2021.

AP ha verificado previamente otras publicaciones que utilizan la imagen de funcionarios de la Secretaría de Salud o médicos mexicanos de renombre para promocionar suplementos alimenticios.

— León Ramírez

Video de “portal dimensional” fue manipulado, original muestra tormenta en EEUU

LA AFIRMACIÓN: Familia grabó cómo se abre un portal dimensional. Es momento de creer en la vida extraterrestre.

LOS HECHOS: Publicaciones compartidas en Facebook y Twitter utilizan un video manipulado para afirmar que se trata de un portal dimensional y sugiere que hay vida extraterrestre.

“STARGATE: SE ABRE PORTAL DIMENSIONAL Y TODO QUEDA REGISTRADO EN VIDEO. 2023”, dice una publicación de Facebook con el video que acumula 99.000 visualizaciones desde el 17 de junio.

“Una familia que viajaba en un vehículo fue testigo de la apertura de un portal dimensional y todo quedó registrado por la cámara de seguridad del auto. La reacción de sorpresa de los tripulantes, confirma, que estamos ante hechos jamás experimentados por la humanidad… Es momento de creer”, añade el usuario.

AP hizo una búsqueda inversa de los fotogramas del video y encontró que la misma escena se subió a YouTube en agosto de 2020 con el título “Family’s Dash Cam of Derecho 100mph Storm in Grimes, Iowa on August 10, 2020”.

Pero en este video no aparece el rayo de luz ni otros efectos visuales que se ven en el video que circula actualmente.

Douglas Porter, quien subió el video, dijo en la descripción que su esposa fue a Grimes, Iowa, pero no era consciente de que una tormenta que se avecinaba. “Nuestra cámara de doble tablero captó lo que sucedió. Afortunadamente sólo algunos rasguños, vidrios rotos y un animal de peluche perdido”, escribió.

Contactado por AP, Porter confirmó que tomaron su video y que es falso que muestre un portal dimensional.

El 10 de agosto de 2020 una rara tormenta conocida como derecho alcanzó vientos de más de 100 millas por hora, derribó árboles, volcó vehículos y causó la muerte de tres personas, reportó AP.

— León Ramírez

