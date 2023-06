EEUU abre procesos a compañías e individuos chinos por tráfico de precursores de fentanilo

NUEVA YORK (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el viernes cargos penales contra cuatro compañías y ocho individuos chinos por presunto tráfico de las sustancias químicas utilizadas para fabricar el altamente adictivo analgésico fentanilo en Estados Unidos y México.

Las tres actas de acusación desprecintadas en un tribunal federal de Nueva York representan las primeras acciones judiciales para encausar a compañías químicas con sede en China y a ciudadanos chinos por vender ilegalmente las sustancias utilizadas para fabricar fentanilo, al que se atribuye una mortal crisis de sobredosis.

Fiscales federales señalaron que las compañías comercializaron las sustancias químicas precursoras del fentanilo en sus sitios web y en cuentas de redes sociales, anunciaron que aceptaban pagos en criptomonedas y los enviaron a narcotraficantes, incluido el cártel de Sinaloa de México.

“Cuando anuncié en abril que el Departamento de Justicia había tomado acciones coercitivas importantes contra el cártel de Sinaloa, prometí que el Departamento de Justicia nunca olvidaría a las víctimas de la epidemia de fentanilo”, dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, en una conferencia de prensa.

Garland señaló que esas acciones incluyen impedir que las compañías químicas de China “proporcionen a los cárteles los componentes básicos que necesitan para fabricar el letal fentanilo”.

En un comunicado, Liu Pengyu, portavoz de la embajada china, acusó a los fiscales estadounidenses de imponer una “jurisdicción de brazo largo”, y añadió que la medida podría perjudicar las operaciones antinarcóticos entre ambos países.

“El incidente fue una bien planeada operación de trampa llevada a cabo por la parte estadounidense, que infringió gravemente los derechos legítimos de las empresas e individuos pertinentes”, dijo el portavoz. “China lo condena enérgicamente”.

Un acta de acusación desprecintada en el tribunal federal de Manhattan acusa a la compañía Hubei Amarvel Biotech Co., así como a tres ejecutivos de la empresa, de tráfico de fentanilo, importación de precursores químicos y lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que Amarvel Biotech utilizó prácticas engañosas para eludir a las autoridades, como anunciar que podía hacer pasar sus productos como alimento para perros, nueces o aceite para motor para garantizar una entrega “segura” en Estados Unidos y México.

Dos ejecutivos de Amarvel Biotech fueron arrestados hace unas semanas y comparecieron ante un juez de primera instancia en Honolulu. Serán traídos a Nueva York para que comparezcan en el tribunal federal de Manhattan. El tercer ejecutivo acusado no ha sido detenido.

Oras dos actas acusatorias desprecintadas en una corte federal de Brooklyn imputan a otros cinco ejecutivos o empleados y a tres compañías chinas, identificadas como Anhui Rencheng Technology Co., Anhui Moker New Material Technology Co. y Hefei GSK Trade Co., de delitos que incluyen asociación delictuosa para fabricar y distribuir fentanilo, y asociación delictuosa para cometer fraude aduanero. Ninguno de estos individuos ha sido arrestado.

El fiscal federal Breon Peace dijo que los acusados “distribuyeron a sabiendas los precursores químicos del fentanilo a Estados Unidos y México” y proporcionaron asesoramiento sobre “cómo debían utilizarse para fabricar esta peligrosa droga".

Anne Milgram, administradora de la DEA, dijo que las compañías e individuos proporcionaron a los narcotraficantes “los ingredientes y el conocimiento científico necesarios para producir el fentanilo, una droga que sigue devastando familias y comunidades en todo Estados Unidos, matando a estadounidenses de todas las clases sociales”.

De momento no había información sorbe los abogados de los acusados.