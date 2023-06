Grandes Ligas espera que la moda impulse el interés por el béisbol en Francia

LONDRES (AP) — Francia tal vez no sepa mucho sobre béisbol, pero sí de moda.

Grandes Ligas está buscando la manera de conectarse con la población europea y aumentar el número de aficionados como parte de su intento por ingresar a ese mercado.

En Gran Bretaña, comparten un idioma y un deporte similar con un bate y una pelota: el cricket. Holanda tiene una gran tradición en el diamante con astros procedentes de Aruba y Curazao. Alemania tiene una enorme presencia militar estadounidense, y al igual que Reino Unido, le ha abierto los brazos a la NFL.

¿Pero Francia?

“Una de las cosas que las personas suelen pasar por alto en lo referente al béisbol es el elemento de la moda”, dijo Chris Marinak, director de operaciones y estrategia de MLB, durante una entrevista reciente con The Associated Press. “Una de las cosas que se me viene a la cabeza cuando pienso en Francia es la moda. Tenemos un negocio de la moda realmente amplio allí, y en Francia la presencia de camisetas y gorras es realmente muy, muy fuerte”.

Francia es uno de los mayores mercados para la MLB en Europa en lo referente a venta de mercancía por internet. La venta de gorras ha aumentado en un 152% en lo que va del año, y las ventas en general han crecido un 25%, dijo la liga. Los Yanquis de Nueva York son el equipo de mayor venta.

Coincidentemente, el prodigio del baloncesto francés Victor Wembanyama hizo una escala en el Bronx antes de ir al draft de la NBA la semana pasada y realizó el lanzamiento ceremonial — enfundado en una camisola de los Yanquis. Días después, fue la primera selección global de los Spurs de San Antonio.

“Sentimos que si hacemos más en ese mercado, podemos activar lo que hay detrás del elemento de la moda y utilizar este elemento como una manera de aumentar la exposición de medios para nuestros partidos en vivo, y entonces poner en marcha el efecto de bola de nieve”, comentó Marinak.

MLB planea llevar a cabo partidos en París durante la temporada 2025, pero el acuerdo aún no se concreta, y los Yanquis han estado realizando labores de cabildeo para protagonizar el encuentro, tal como lo hicieron cuando se enfrentaron a los Medias Rojas de Boston en Londres en 2019, en lo que significó el debut europeo para Grandes Ligas.

Desde el punto de vista del mercado, esa decisión sería la más obvia, y las cifras de ventas la respaldan. Las gorras de los Yanquis son el artículo más vendido, no sólo en Francia, sino en el resto de Europa, señaló la liga.

Las camisetas también atraviesan un gran momento. La revista GQ declaró en un artículo en 2022: “La humilde camiseta de béisbol sigue siendo perfecta para el estilo del verano”.

La manera en que Wembanyama portó su franela de los Yanquis — desabotonada — es la tendencia actual.

“Esto es algo grande”, dijo el jardinero de los Cardenales de San Luis Lars Nootbar después de su entrenamiento del viernes en el London Stadium, en donde su equipo dividió una serie de dos cotejos con los Cachorros de Chicago. “Las camisetas de béisbol están poniéndose de moda... desabotonadas”.

Las personas que eligen gorras como parte de su estilo no siempre saben mucho de los equipos. Los franceses admitirán que aman todo lo relacionado con Nueva York, por lo que sin duda eso aclara parte de la popularidad de los Yanquis, aunque Nootbaar se mostró optimista en que la MLB aún puede lograr ciertos avances en ese sentido.

“Cada vez que llevas algo puesto, ya sea una marca de ropa callejera o lo que sea, quieres saber un poco más de qué se trata”, comentó.

El béisbol tiene mucho camino por delante si quiere alcanzar la popularidad del baloncesto en Francia, uno de los semilleros de la NBA.

“Existe este obstáculo de la duración de los partidos. Ahora con las nuevas reglas, probablemente se vuelva más popular”, dijo la periodista francesa Marion Hayot, quien viajó a Londres para cubrir la serie entre Cardenales y Cachorros para The Strike Out.

Pero un posible juego de los Yanquis en el Stade de France “será enorme”, comentó, añadiendo que un bueno número de aficionados franceses viajaron a Londres para la serie del fin de semana.

En toda europa, la venta de gorras en línea en lo que va de 2023 es 5% mayor al año pasado, dijo la liga. La lista de los equipos más populares son: Yanquis, Cachorros, Medias Rojas, Dodgers y Azulejos.

En Francia, los cuatro equipos que encabezan las ventas son: Yanquis, Angelinos, Dodgers y Azulejos.

Y el panorama mundial de MLB no es del todo malo. La liga dijo que la venta de mercancía a nivel internacional aumentó 24% el año pasado, incluido un incremento del 37% en la región de Europa-Medio Oriente-África.

Londres es visto como el ancla y París es casi un hecho, pero la liga ha identificado a Alemania como un país con estadios lo suficientemente grandes para recibir un juego de Grandes Ligas. Italia tiene aficionados apasionados, una larga historia de astros ítaloestadounidenses y un equipo de fútbol, el Milán, que está relacionado con cierto equipo de Grandes Ligas... Los Yanquis.