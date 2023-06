Jennifer Lawrence encuentra la comedia perfecta con “No Hard Feelings”

LAS VEGAS (AP) — Jennifer Lawrence había querido hacer una gran comedia durante años. Ella siempre ha sido graciosa y vibrante en sus apariciones en televisión. Y si bien ha aportado humor y comedia física a muchos de sus papeles para David O. Russell y otros, no había tenido una gran experiencia al estilo de “Dumb and Dumber” (“Dos tontos muy tontos”) o “Anchorman” (“El reportero: La leyenda de Ron Burgundy”), por citar algunos de sus favoritos.

Esto ha cambiado con “No Hard Feelings” (“Hazme el favor”), una comedia clásica y obscena para mayores que fue hecha a la medida para la actriz galardonada con el Oscar.

“Siempre quise hacer una comedia. Y he leído muchas”, dijo Lawrence a The Associated Press durante una entrevista sobre la temporada de películas de verano. “Simplemente no leí nada que fuera lo suficientemente divertido”.

“No Hard Feelings” se inspiró en un anuncio real de Craigslist publicado por unos padres de familia que buscaban a una mujer para “salir” con su hijo y sacarlo de su caparazón el verano antes de ir a la universidad. Hay debates sobre qué tan real era el “anuncio real”, pero pensar en la mujer que podría responder a un anuncio como ese fue una premisa lo suficientemente divertida como para llamar la atención de varios productores y el guionista y director Gene Stupnitsky.

Stupnitsky, un actor nominado al Emmy de “The Office” que también impulsó y coescribió el éxito de 2019 “Good Boys” (“Chicos buenos”), sabía exactamente a quién convocaría. Le contó la idea a Lawrence una noche en una cena con amigos en la que, estimó, se habían tomado unos “ocho o nueve martinis” entre los dos.

Ambos se conocieron hace más de una década, a través de un amigo en común, en el espectáculo y cena Medieval Times. Lawrence, recordó, estaba vestida con un traje completo de mago. Y pronto se hicieron verdaderos amigos. Stupnitsky incluso le presentó a Lawrence al que se convertiría en su esposo.

“Le debía una”, dijo Lawrence. “Es por eso que hice esta película”.

Stupnitsky, sentado junto a Lawrence, agregó: “Probablemente haya algo de verdad en eso”.

Con Lawrence a bordo para protagonizar y producir, la película se convirtió en un producto codiciado, con servicios de streaming y estudios compitiendo por los derechos para hacerla. Al final optaron por Sony y un estreno en salas de cine tradicional.

“La razón por la que escribí esta película para ella es porque sabía lo graciosa que era y quería que todos los demás lo supieran. Quiero decir, la gente sabe que ella es graciosa, pero la querían en una comedia. Pensé, sí, sé cómo hacer esto. Sé cómo escribir su voz”, dijo Stupnitsky. “Recuerdo que le dije: ‘Realmente quiero que experimentes la sensación de estar sentada en un cine con cientos de personas riéndose’. Ha tenido muchas, muchas experiencias en el cine, pero no había tenido eso”.

En “No Hard Feelings”, el personaje de Lawrence, Maddie, tiene problemas de dinero. Como conductora de Uber sin automóvil, se encuentra en un aprieto. Entonces, cuando ve ese anuncio con la promesa de un Buick Regal como pago, muerde el anzuelo. Maddie conoce a Percy (Andrew Barth Feldman), de 19 años, por primera vez con un minivestido rosado y tacones altos, actuando abiertamente coqueta y disponible.

“Está vestida como lo que cree que es la idea de una fantasía sexual de un chico de 19 años. Y está equivocada”, dijo Stupnitsky. “Él es como el único chico al que ella no puede seducir”.

La situación se intensifica a partir de ahí cuando ella intenta llevarlo a casa. Él cree que está siendo secuestrado y, como sabe cualquiera que haya visto adelantos de la película, ella termina siendo rociada con gas pimienta. Pero también hay un núcleo dulce en la película.

“Él anhela una conexión, que es lo que ella también necesita, pero aún no lo sabe”, dijo Stupnitsky. “Ella quiere conseguir el auto y seguir con su vida. Pero él la está obligando a tomar las cosas con calma y llegar a conocerlo y tener intimidad, en cierto modo, de una manera platónica”.

La experiencia, dijo Lawrence, fue genial, ayudada por su conexión con su coprotagonista más joven.

“Simplemente nos reímos todo el día”, dijo. “A veces me metía en la cama después del trabajo y me reía antes de ir a dormir, solo pensando en el día. También estaba triste porque pensaba ‘Dios, simplemente no voy a tener lo mismo otra vez. Esto es esto es muy singular’”.

Como productora de la película, Lawrence ya pudo verla con público y experimentar esa gran risa comunitaria que prometió Stupnitsky.

“Fui a una proyección de prueba y me senté atrás”, dijo. “Fue bastante extraordinario”.

Ella sabe que cada película es una apuesta, pero está bastante segura de “No Hard Feelings”.

“Realmente nunca se sabe. Podrías pensar que el público quiere esto y no es así. Y ciertamente he tenido mis experiencias al respecto”, dijo. “Es una mezcla de instinto y mirar la información que tienes. Sabía que lo que teníamos era la película más divertida que alguien jamás hubiera visto, no tengo dudas al respecto, y sabía que Gene era el que podía hacerlo”.

También es el primer gran estreno en cines de Lawrence en algunos años, desde la película de X-Men de 2019 “Dark Phoenix” (“X-Men: Fénix Oscura”). Sus películas más recientes han sido principalmente estrenos en streaming con “Don’t Look Up” (“No miren arriba”) de Netflix y “Causeway” de Apple, que también produjo.

“Creo que el público realmente recordará por qué aman a ella”, dijo Stupnitsky.

Lawrence se rio: “Me veo mucho mejor con 12 pies de altura”.