Santiago Taboada exhibe irregularidades en contratos en sector salud en CDMX

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, dio a conocer contratos “duplicados” que firmó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde al menos tres personas físicas que se dedicaron a brindar el mismo servicio durante el mismo periodo, lo que representó, un desfalco a las arcas públicas por un total de 300 millones de pesos.

En conferencia de prensa, Taboada presentó las copias de los contratos irregulares por parte de la Secretaría de Salud de la CDMX para la adquisición de insumos y equipo de mantenimiento. Aseguró que tres personas beneficiadas fueron Eduardo Salcedo Rodríguez, quien habría recibido 20 contratos por un total de 133 millones de pesos; Luis Ricardo Chávez, quien obtuvo 24 contratos por 108 millones, y Brian Saed Lara Juárez, con 56 contratos por 25 millones de pesos.

“Son las mismas personas, que brindaron los mismos servicios por las mismas máquinas con montos que se encuentran por encima de la ley. ¿Dónde está el Contralor? Esta es la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, aquí está el dinero de su campaña. No hay insumo, no hay cirugías. Prometieron mejores condiciones de salud y no lo están haciendo. Es el peor momento de la Ciudad”, enfatizó el alcalde panista en rueda de prensa.

Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, en conferencia de prensa. (Foto: Redes Sociales)

Acusa a la Fiscalía de mentirle a un juez

En otro tema, Santiago Taboada dijo que las investigaciones llevadas a cabo en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX son falsas, pues la titular, Ernestina Godoy, miente sobre dichas investigaciones.

El alcalde presentó una serie de documentos judiciales sobre la denuncia que hizo la Fiscalía local por presunto espionaje de su teléfono celular. Los escritos a través del cual el ministerio público, José Antonio Onofre Polvo, le ordeno a la compañía celular del alcalde le proporcione información sobre su geolocalización, llamadas, mensajes y uso de internet, y otro, a la vez, donde propia Fiscalía negó ante un juez haber solicitado dicha información.

“Mentirle a un juez es un delito y lo voy a denunciar. Un servidor público, por un lado, le pide información a un particular, amenazándolo de que si no se la entrega está obstaculizando una investigación de secuestro y, por tanto, va a tener consecuencias este particular. Pero con el poco valor que tiene esta Fiscalía, lo niega, como todo lo que ha dicho lo ha negado, nada más que lo voy a denunciar, va a ser una denuncia más”, expresó.

Fiscalía de la CDMX

Taboada acusó a funcionarios de la Fiscalía que lo “persiguen” de estar relacionados con Gualberto Ramírez, responsable de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y quien fue detenido el pasado domingo por la Fiscalía General de la República (FGR), por ser quienes formularon la verdad histórica en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

“Gualberto Ramírez era un mando de la Seido. ¿Adivinen quién era su Ministerio Público? Ni más ni menos que José Antonio Onofre Polvo, es decir, estos son los de la verdad histórica de Ayotzinapa, hoy son flamantes sicarios de Ernestina Godoy de la 4T”, concluyó el alcalde de Benito Juárez.