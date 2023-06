Denuncia Perla Villarreal nuevos actos de violencia política; urge intervención de SCJN

La Diputada local del PRI, Perla Villarreal Valdez pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener la violencia política de género en Nuevo León, luego que ella y su familia han sido víctimas de nuevas acciones de presión y hostigamiento por parte del Gobierno del Estado, en un intento para que pida licencia como legisladora y dar entrada a su suplente, quien recién se sumó a Movimiento Ciudadano.

Respaldada por legisladores locales y federales del PRI y del PAN, así como alcaldes, Villarreal Valdez detalló que las presiones del gobierno estatal contra su persona, su familia y cinco negocios se han recrudecido con inspecciones por parte de las Secretarías de Salud, Trabajo, Medio Ambiente en las últimas tres semanas.

Villarreal Valdez explicó que esto resurgió después de que el Estado promovió una suspensión para anular los efectos de la orden de protección que había conseguido la Diputada y su familia, por lo que elementos de Fuerza Civil han llegado a los establecimientos con armas largas para amedrentar y detener a trabajadores y familiares con lujo de violencia.

Perla Villarreal Valdez pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Especial)

“No habido día que mi familia tenga paz y tranquilidad, yo nunca me he metido con el Gobierno del Estado, con nadie, jamás lo haré, ni con el Gobernador, ni con su familia, ni la de nadie”, precisó en rueda de prensa.

“Mi familia no tiene porqué soportar las presiones que ejerce el gobierno del estado sobre sus negocios y empresas, una vez más queda en evidenciada la persecución política que está llevando hacia todos los que no piensan como él o como sus funcionarios; el gobierno del estado me presiona para que dé un paso al costado y abandone la posición para que fui elegida por los ciudadanos, por los que trabajo cada día, no sólo en el Congreso del Estado, sino también a través de los diversos recorridos”, afirmó la Diputada priísta.

Villarreal Valdez realizó un llamado a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Norma Piña, para que ponga un alto a la violencia política de la que son objeto las mujeres en la entidad. Aunado a que las Secretarías Estatales no están cumpliendo con la resolución emitida por la propia Corte, que prohíbe clausurar los negocios.

“Hoy quiero hacer un llamado a la Ministra Norma Piña, Presidenta de la Suprema Corte, para que, como mujer y que también ha sido víctima de violencia política de género por ejercer su cargo sirviendo a México, le pido que pueda atraer el caso para proteger a Nuevo León del imperio de la ley y del Estado de derecho”, puntualizó.

“Decidí involucrarme en la política, tengo apenas dos años, para generar un cambio, pero el gobierno del estado, con estas actitudes, está dejando un mensaje claro de desalentar a todos aquellos que quieren trabajar para mejorar las cosas en Nuevo León”, agregó.

Villarreal hizo un llamado a las Diputadas de la bancada de Movimiento Ciudadano para que muestren sororidad y condenen la violencia de que es víctima.

“A mis compañeras legisladoras de Movimiento Ciudadano les suplico que no podemos seguir promoviendo iniciativas contra la violencia hacia las mujeres, si están dispuestos a solapar alguna violencias cuando vienen de su propia partido; lo que he sufrido en los últimos meses además de ser probablemente constitutivo de delito por parte de los funcionarios que lo han ordenado y lo han ejecutado, es un claro ejemplo de la violencia política de género que hemos logrado visibilizar durante los últimos años, pero que por lo visto en el nuevo Nuevo León estamos muy lejos, muy lejos de radicar”, enfatizó.

Pese a las presiones, aseguró Villarreal, seguirá firme como Diputada del PRI y representante del Distrito 4 de Monterrey.

Por su parte, el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, aseguró que su compañera de bancada cuenta con todo el apoyo de la bancada, al asegurar que hay unidad y solidez.

“Lo acaba de manifestar nuestra compañera, ella está firme en nuestra bancada, estos embates los hemos tenido durante más de ocho o diez meses, han estado siempre presionando a nuestros compañeras y compañeros, siempre buscando en desequilibrar la bancada que tenemos, pero hoy se encuentra sólida y firme, Perla tiene todo el apoyo”, afirmó Treviño Cantú.

A su vez, el alcalde de Apodaca, Cesar Garza aseguró que lo que se está viviendo actualmente en la entidad no tiene precedentes ya que el gobierno del Estado está utilizando el aparato oficial para presionar.

“Se ha convertido en una guerra sin cuartel en la que, utilizando herramientas como la extorsión, la violencia, la manipulación del presupuesto público y de las facultades del gobierno, se ha presionado a alcaldes y a diputados para construir o intentar construir una nueva corriente dentro del Congreso del Estado, para que le dé más fuerza al gobierno del estado de Nuevo León”, afirmó el edil.

En su oportunidad, el dirigente estatal del PRI, José Luis Garza Ochoa, resaltó que Villarreal Valdez es una mujer trabajadora que toda su vida se ha dedicado a la docencia y ahora el gobierno estatal quiere ganar un espacio que no ganó en las urnas.

“No nos va a doblar, no nos da miedo y nos tiene si con temores naturales por cómo han venido afectar a sus familiares, a la gente cercana a ella, pero aquí de frente le damos la cara a este Gobernador cobarde, no nos va a doblar a ninguno de quiénes estamos aquí”, agregó el líder priísta.

Por su parte, Daniel Carrillo, Alcalde de San Nicolás e integrante del Pacto Nuevo León, también expresó su apoyo a la legisladora y a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia política.

“Quiero decirte primero que cuentas con el apoyo de los alcaldes del Pacto y no solamente para ti, sino para todos los integrantes que sean amedrentados por este gobierno, todos los integrantes del Congreso de Nuevo León, pero también los integrantes de la bancada de Nuevo León que está en el Congreso en la Unión, son víctimas del coletazo que está dando el gobierno del Estado”, expresó el alcalde de San Nicolás de los Garza.