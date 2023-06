Hermano de Hipólito Mora asegura que el exlíder fue asesinado por ‘Los Viagra’, quienes controlan La Ruana

Guadalupe Mora Chávez, aseguró que el grupo criminal autodenominado “Los Viagra”, fue el responsable del homicidio de su hermano Hipólito Mora, líder fundador del movimiento de autodefensa en Michoacán, además de que este, controla de manera fáctica e impune La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán.

De acuerdo con su declaración, su hermano se dirigía de su parcela a su domicilio la mañana de este jueves, cuando fue interceptado por los miembros del grupo criminal “Los Viagra”, quienes estaban inconformes con las constantes denuncias que Hipólito Mora hacía por el cobro de piso y extorsiones en la localidad, razón por la que lo asesinaron.

“Los Viagra mataron a mi hermano. Como una hora duró la balacera; ya que los mataron le prendieron fuego a la camioneta blindada donde estaban mi hermano y otro policía; los atacantes sabían que no estaban los militares, y ya después los militares llegaron ya cuando estaban muertos, nunca ayudaron a mi hermano”, declaró para el Quadratín de Michoacán.

También aseguró que su hermano fue abandonado por el Ejército, quienes debían haberle estado brindando protección, pues coincidentemente a la hora del atentado los elementos castrenses se habían acuartelado, dejándolo con únicamente dos escoltas, al momento del ataque. Incluso aseguró que los elementos tardaron media hora en llegar al lugar tras recibir los llamados de auxilio.

“Estamos muy tristes, pero también muy enojados todos los Mora y parte del pueblo, la verdad yo no sé qué va a pasar. Estamos enojados porque la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil los dejaron solos, no había ni un militar, ni una patrulla; les grité que por favor fueran a ayudarlo, y nunca me hicieron caso”, comentó.

Y consideró, que la escolta que resguardaba a su hermano, tras dos atentados previos, era insuficiente y vulnerable, además de que insistió en que la ausencia de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil, al momento de su homicidio fue deliberada.

Según afirmó, Guadalupe Mora Chávez, Los Viagra, el grupo criminal que controla la zona de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán, realizan cobros de cuotas a los pequeños y grandes comercios, desde vendedores de fruta, tacos y paletas, hasta campesinos y grandes productores agrícolas.

También administran la venta de cerveza y todos los productos básicos, como agua y alimentos de la canasta básica, aseguró.

Actualmente, el cuerpo de Hipólito Mora se encuentra en posesión de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), y no será sino hasta que se realicen los trámites burocráticos pertinentes, cuando su familia pueda llevar a cabo su funeral.