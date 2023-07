Polyforum se debate entre la sombra del megaproyecto y una restauración que no llega

A más de un lustro de que el Polyforum Siqueiros cerró sus puertas al público, la construcción de la torre de 48 pisos de usos mixtos (oficinas, hotel, vivienda, comercio y servicios) –con la que se obtendrían recursos para su restauración, cuyo permiso vence el próximo 15 de septiembre– se mantiene en el suspenso.

La opacidad y las negativas de los vecinos de las colonias aledañas que creen que el megaproyecto consumirá el agua potable de la zona, son parte de la oposición de un proyecto que no ha avanzado en más de cinco años.

“Ha habido mucho problema con los departamentos que están ahorita construyendo, porque nos estamos quedando sin agua, o sea, está muy baja, ya no es como antes”.

Osvaldo Ferrero, uno de los cientos de vecinos de la colonia Nápoles afectados, señaló que desde hace al menos dos años el agua comienza a llegar en menor cantidad a los habitantes de la zona, hecho que atribuyen a las constantes construcciones de edificios. Cabe señalar que, diferencia de Osvaldo, muchos vecinos no han sido informados del proyecto de la Torre Polyforum.

Mientras la sombra de la torre de 48 pisos y sus 11 niveles de estacionamiento subterráneo acecha a los vecinos de las colonias Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de los Deportes y Del Valle, entre otras; la restauración del recinto parece no avanzar aunque se sigue rentando para usos diversos, como para el programa televisivo MasterChef Celebrity 2023 sin que esto tenga la venia de las autoridades culturales.

En septiembre de 2017, todavía durante la administración de Miguel Ángel Mancera, se anunció el proyecto que ocupará el 15% de la superficie del polígono en el que está el Polyforum, que se acompañó de la creación del Fideicomiso 1703/2013 para construcción de la torre; proyecto que volvió a manifestarse como latente en noviembre de 2022, cuando se anunció la consulta vecinal.

Más de seis meses después de que la empresa GMI Consulting llevó a cabo el Proceso de Consulta Vecinal para Grandes Construcciones (aplicada entre noviembre y diciembre de 2022), la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México no ha transparentado los resultados.

En contraste, Laura, habitante de la Nápoles desde hace 10 años, se dijo de acuerdo con el proyecto de la Torre Polyforum, y refirió a Publimetro que el asunto del agua no es exclusivo de las zonas cercanas.

“Vamos a hablar de la torre de 48 pisos, ¿qué edificio que construyan no consume agua? Cualquier edificio que están construyendo aquí, allá y acullá, va a consumir agua. Si lo construyen aquí, o en la Del Valle va a ser lo mismo para la delegación. El problema del agua no existe en toda la ciudad: pero no creo que sea un problema que particularmente vaya a afectar a esto”.

— Laura, habitante de la colonia Nápoles dede hace 10 años