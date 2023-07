Arzobispo argentino rechaza las críticas de organización de EEUU a su nombramiento en el Vaticano

BUENOS AIRES (AP) — El arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández rechazó el lunes los cuestionamientos que hizo una organización estadounidense a su nombramiento en una poderosa dependencia del Vaticano por considerar que supuestamente protegió a un clérigo acusado de abusar de menores.

BishopAccountability.org, un colectivo que hace seguimiento de la forma en que la jerarquía católica maneja las denuncias de abusos sexuales cometidas por el clero, dijo el sábado que el papa Francisco hizo una elección “preocupante” al nombrar a Fernández, arzobispo de La Plata, como nuevo prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe.

El grupo dijo en un comunicado que, en 2019, Fernández se negó a creer las denuncias de abusos sexuales presentadas contra el sacerdote Eduardo Lorenzo y decidió apoyar al religioso que había sido acusado de abusar de menores.

A fines de 2019, horas después de enterarse de que una jueza argentina había ordenado su detención por el presunto abuso sexual de cinco niños, Lorenzo fue hallado sin vida en instalaciones de Cáritas de La Plata, ciudad situada a 70 kilómetros al sur de Buenos Aires, en lo que se consideró un acto de suicidio.

BishopAccountability.org también cuestionó que el prelado argentino fuera ascendido. Ocupará su nuevo cargo desde septiembre y, según la organización, desde allí podrá gestionar las denuncias de abusos presentadas contra el clero.

El dicasterio, u oficina, se origina en una comisión del siglo XVI creada para enfrentar la herejía y el cisma. Conocido originalmente como la Santa Inquisición Romana y Universal, el organismo entendía también en asuntos de fe y moral.

Pero el arzobispo rechazó las críticas y sostuvo que “nunca” expresó que no creía en las denuncias de las supuestas víctimas de Lorenzo, en un comunicado enviado por la cancillería del Arzobispado de La Plata a The Associated Press que transmitió la respuesta del religioso.

“Cuando alguien presenta una acusación de este tipo, en principio SIEMPRE SE LE CREE (sic), pero más allá de eso, es necesaria la investigación y el debido proceso porque así lo establece la propia legislación”, afirmó el comunicado.

En defensa a su proceder sobre las denuncias contra Lorenzo, el arzobispo también dijo que a medida que aparecían nuevos testimonios, “iba tomando nuevas medidas,” como prohibir al sacerdote toda actividad con menores, hasta confinarlo en instalaciones de Caritas.

Fernández recordó que a fines de 2019 la justicia impuso prisión preventiva a Lorenzo y “si no se hubiese suicidado, probablemente luego habría seguido un juicio penal”, y de haber sido condenado, hubiera ido a la cárcel.

Sin embargo, la organización estadounidense dijo que una denuncia de abuso infantil de 2008 contra el párroco de La Plata resurgió en 2019 y que, a pesar de que se presentaron varias acusaciones más contra Lorenzo, Fernández permitió que siguiera trabajando y que el arzobispo finalmente lo destituyó alegando que el sacerdote pidió irse por “razones de salud″.

Juan Pablo Gallego, abogado de cinco de las supuestas víctimas, señaló por su lado a AP que el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de La Plata llevó a cabo, bajo el mando del arzobispo, una investigación paralela a la de la justicia penal aportando elementos que intentaron despegar a Lorenzo de las acusaciones.

Tras el fallecimiento del sacerdote -dijo el abogado-, Fernández dictó una misa muy “sentida” despidiéndole.

Por otro lado, con respecto a las versiones sobre las futuras funciones que tendrá en la oficina de vigilancia de la ortodoxia doctrinal, el arzobispo acotó que el papa le comunicó en una carta que “se dedique más bien a la sección doctrinal o teológica, que necesita desarrollo” y confíe “lo referido a abusos de menores a la sección disciplinar que tiene profesionales especializados”.

Asesor de confianza del pontífice de origen argentino, Fernández ha sido apodado el “teólogo del papa″ porque se cree que ha ayudado a redactar algunos de los documentos más importantes de Francisco.

El papa prometió que la Iglesia católica se adherirá a una política de tolerancia cero en materia de abusos sexuales del clero.

Organizaciones que reúnen en Argentina a víctimas de abusos por parte de clérigos consideran que el pontífice no ha hecho lo suficiente para perseguir esos delitos en su país.

En esta nota colaboró la periodista de AP Natacha Pisarenko