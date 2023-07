Pacientes con fibrosis pulmonar en peligro por desabasto de Nintedanib

El desabasto de medicamentos aún no se puede resolver en México, uno de los casos más recientes fue el de los tratamientos psiquiátricos, de los que por varias semanas estuvieron fuera de circulación por revisiones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); ahora en redes sociales se denunció que el Nintedanib no ha sido surtido, este medicamento es recetado para personas con fibrosis pulmonar.

Esto representa un doble golpe para los pacientes que se atienden en el sector público mexicano, como en el Hospital de la Raza, en donde hay testimonios de pacientes a quienes la última dotación de una caja de 60 pastillas en mayo pasado, pero para los meses siguientes no hubo dotación de las pastillas.

Situación que no permite que los pacientes lleven a cabo su tratamiento completo, ya que hay quienes requieren de dos pastillas al día de ese medicamento.

Aunque se pueden conseguir en farmacias comerciales, su elevado costo también impide que las personas tengan acceso a ellas, pues su precio supera los 60 mil pesos.

En la página electrónica de una farmacia por tres presentaciones del medicamento los precios son los siguientes:

Vargatef 120 Tabletas de 100 miligramos Caja 64 mil 621 pesos

Ofev 60 Ampolletas de 150 miligramos Caja 72 mil 643 pesos

Ofev 60 Cápsulas de 100 miligramos Caja 70 mil 830 pesos

“Desde el 1 de junio reportaron que no había ese medicamento en el Hospital La Raza; mi abuela asiste ahí para tratarse la fibrosis pulmonar. Solo le dieron una caja en mayo, la cual le duró un mes, pero desde junio van tres veces que vamos y nos comentan que no hay y desconocen la fecha para cuando”, narró Daniel Flores.

Por esta razón, la salud de su familiar comenzó a empeorar, ya que le cuesta respirar, tiene ataques por falta de oxígeno, además de que tienen que comprar tanques de oxígeno y disponer de un concentrado para que la mujer pueda respirar.

Desabasto de medicamentos pega a pacientes con fibrosis pulmonar Foto: Especial

“Las pastillas le ayudaron a desinflamar los pulmones y a tener menos ataques por falta de oxígeno, pero lleva días con problemas para respirar incluso con el oxigeno puesto, tomaba dos pastillas diarias, una por la mañana y una por la noche.

“Ante la desesperación hemos pensado en solicitar un préstamo o vender varias de nuestras cosas porque no tiene caso sacar el medicamento una vez al mes si lo va a requerir de forma regular y en La Raza no saben cuándo lo tendrán o se hacen los que no saben y además gastamos en los traslados en taxi porque mi abuela ya no puede caminar”, añadió.

¿Qué es la fibrosis pulmonar idiopática?

Esta enfermedad se caracteriza por una anormal y desconocida cicatrización del tejido del pulmón, esto disminuye gradual e irreversiblemente de la función de este órgano, la población mayor de 50 años es la más susceptible a contraerla, sobre todo en hombres en una proporción de 15 personas por cada 100 mil habitantes.

Mi abuela necesita de este medicamento para su fibrosis pulmonar. Lamentablemente lleva semanas sin tomarlo, debido a que varios hospitales reportan escasez. El elevado precio nos impide comprarlo. Si conocen alguna fundación o dónde pudiéramos conseguirlo estaría agradecido. pic.twitter.com/qUHmiIL6H7 — Daniel Flores (@Daniel_17flores) July 3, 2023

De acuerdo con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), las personas más vulnerables son aquellas con antecedentes de tabaquismo o exposición a factores de riesgo, como polvo de metales, maderas y sustancias químicas, entre otros.

Esta enfermedad se desarrolla en los alveolos pulmonares, causa dificultad para respirar, provoca tos persistente y que se produzcan sonidos al exhalar aire. Provoca dolor torácico, así como engrosamiento de las yemas, blanqueamiento de las uñas de los dedos, así como fatiga y pérdida de peso.

“Si bien la FPI no presenta una alta prevalencia, 50% de los casos fallece de dos a tres años después de su diagnóstico, debido a una detección tardía y, sobre todo, a la falta de un tratamiento específico, ya que las terapias actuales solo sirven para aliviar los síntomas o prevenir complicaciones asociadas a la enfermedad”, destacó el INER.