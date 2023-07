Dueñas, Romo e Iglesias agregan suspenso al mercado de arte con “Los artistas: primeros trazos”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las grandes interrogantes de qué es el arte, por qué alguien está interesado en comprar una obra y por qué vale lo que vale se ponen a prueba en la serie de suspenso y estafa “Los artistas: primeros trazos”, realizada con guion de María Dueñas y protagonizada por Ximena Romo y Maxi Iglesias.

En la serie de 10 capítulos, que debuta el viernes en el servicio de streaming ViX, Romo interpreta a Cata, una joven restauradora mexicana que vive en Madrid y ha trabajado en un importante museo español, pero que por recortes de presupuesto se ve obligada a laborar como mesera en un restaurante de comida mexicana con un jefe explotador.

Una noche en el restaurante, escucha una conversación en la que unos clientes muy poco conocedores del mercado del arte están por comprar una obra a Yago, un marchante ventajoso interpretado por Iglesias. A Cata uno de los clientes la ha estado acosando por lo que, a modo de venganza, decide ayudar a Yago para elevar el precio de la obra. Así comienza una asociación con ventas cada vez más riesgosas y costosas de obras que no necesariamente tienen un alto valor.

“Queríamos que se reflejase un poco esta situación actual que es tan común de españoles en América Latina, americanos de distintos países del mundo hispano en contacto con españoles y cruzando constantemente el charco y planteándose nuevas formas de vida, eliminando fronteras y abriendo ventanas al mundo”, dijo Dueñas quien es también autora de las novelas “Sira”, “La templanza” y “El tiempo entre costuras”.

“Entonces sí que desde un principio tuvimos claro que nuestra protagonista iba a ser mexicana viviendo una serie de aventuras con un personaje español para tener esa doble faceta”, subrayó.

Además de venir de países diferentes, Cata y Yago son muy distintos en su carácter.

“Mientras Cata es seria, rigurosa, estructurada, con unos principios y una mente muy sólida y las ideas muy claras, Yago es mucho más veleta, es más impulsivo, es más espontáneo, es menos racional”, dijo Dueñas por videollamada desde Cartagena en España.

En el caso de Romo, fue su primera experiencia filmando en España y vivió por varios meses en la capital.

“Me di a la tarea ahora en Madrid de ir a los museos principales y de rentar mi audioguía, concentrarme más en entender la historia de los artistas y cómo está hecha una pieza”, dijo. “Al final me terminé enamorando del (museo) Thyssen, me encantó, fui varias veces”.

Romo destacó la evolución de su personaje que comienza a tratar de ser menos controladora y dejarse llevar más por su intuición.

“Empieza a reconocer un talento en ella que no sabía que tenía, que era justo no solamente poder timar a otras personas, sino también pretender ser otras personas; todo eso a mí me encantó”, dijo la actriz mexicana de la serie “María Félix: La Doña” y el filme “Esto no es Berlín”.

En el caso de Iglesias, el actor de series como “Velvet”, “Ingobernable” y “Valeria” destacó que tuvo libertad para proponer y crear más profundidad para un personaje con labia, impulsividad y algo de hiperactividad como Yago, quien intenta conquistar a Cata, pero que pronto es rechazado.

Dueñas crea “mujeres independientes, fuertes, que resuelven ellas mismas las situaciones y que si tienen un hombre al lado es porque realmente puede estar a la altura de esa mujer, si no, ella no necesita de ningún hombre”, dijo Iglesias. “En este caso Yago al final se cree que va a ser una conquista más en ese capítulo y el cazador sale cazado”.

En un mundo de precios estratosféricos como el reciente récord impuesto por un cuadro de Gustav Klimt subastado en 108,4 millones de dólares, protestas de ambientalistas que intervienen obras maestras en museos y ocasionales robos de arte no es difícil imaginar que Cata y Yago saben que hay mucho en juego con sus tretas.

“Justo siento que la serie capta esta cuestión de que en el mundo del arte parece a veces ser más importante el dinero en sí que la obra de arte”, dijo Romo.

Pero como en todo buen thriller, no tardan en llamar la atención de un policía, en este caso es un oficial interpretado por Francesc Garrido.

“Eso es lo que teníamos muy claro desde el principio: que queríamos que fuese una serie ágil a veces trepidante”, dijo Dueñas.