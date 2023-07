Tainy, sobre su álbum “DATA”: “Poder expresarme fue increíble”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Se necesitaron varios años y múltiples viajes, pero el DJ y productor de música urbana latina Tainy tiene en sus manos su álbum debut “DATA” con invitados como Daddy Yankee, Skrillex, Young Miko, Sech, Kany García, Rauw Alejandro y Wisin y Yandel.

Tainy dio a conocer su proyecto por primera vez con la canción “Lo siento BB:/” con Julieta Venegas y Bad Bunny, lanzada a finales de 2021. Pero dice que empezó a trabajar en el disco desde hace unos tres años y algunas de las primeras ideas surgieron en un viaje a México.

“Me fui con mi equipo de Neon 16, nos fuimos para Tulum y estuvimos ahí creando varias de las ideas iniciales para absorber otra energía”, dijo Tainy en una entrevista reciente en la capital mexicana.

Ciudad de México, Miami, San Juan, Nueva York y Los Ángeles fueron algunas de las ciudades por donde lo llevó el proceso de su álbum en el que también tiene invitados a Feid, Myke Towers, Álvaro Díaz, Chencho Corleone, Arcángel, Ozuna y Jhayco. Pero para el final, Tainy se dio un gusto personal viajando muy lejos.

“Mi idea siempre fue, aunque fuera los toques finales del disco, yo quería hacerlos en Japón, y pues tan pronto tuve todas las herramientas que necesitaba, pude viajar a Japón y duré como tres semanas allá”, dijo. Tainy estuvo por Tokio, Kioto y Osaka para sumergirse en la cultura y el ambiente locales.

Es fan del anime japonés y las películas del Estudio Ghibli como “Mi vecino Totoro” y “El increíble castillo vagabundo” que veía desde pequeño. Ya más grande se divertía con “Dragon Ball Z”, “Evangelion”, “Akira” y “Ghost in the Shell”, algo que se refleja en la portada de su álbum, en el que aparece una chica robot con el pelo rosado recibiendo datos en la mente. Es la versión anime de la robot que aparece al comienzo del video de “Lo siento BB:/”.

“Es algo que me ha apasionado en mi crecimiento y por fin se me da trabajar en un disco, donde no sólo trabajo la música, pero puedo tener una voz dentro de la parte visual; algo que me representaba perfecto era el anime y siento que con eso la gente conoce un poquito más de mí”, señaló.

Pasar de ser un productor galardonado con cuatro Latin Grammy a artista, como en su álbum, es algo que Tainy anheló desde que empezó a trabajar en la música cuando era adolescente.

“Pero de una idea a que sea una realidad hay muchas cosas que tienen que pasar y yo siento que me faltaba mucho por aprender, por creer y entender de la música... De aprender del negocio de la música, aprender que necesito un equipo de trabajo que me ayude a hacer este tipo de cosas”, apuntó.

A la par que Tainy fue refinando su arte como productor, el género urbano latino tuvo su explosión de popularidad, lo que hizo que fuera muy complicado coordinar las agendas de todos los artistas involucrados.

“Pero lo quería lograr, era algo que si no lo hacía durante mi carrera no iba a estar tranquilo. Mi misión era poder lograrlo, sin esperar todo el éxito del mundo”, dijo Tainy quien agregó que, para él, la primera meta era que le gustara a sus invitados. “Logré el propósito”.

Una vez iniciado el trabajo en “DATA”, Tainy se dio la libertad de aproximarse a otros sonidos e instrumentos apartados de la música urbana a los que también se siente atraído.

Así que incluyó guitarras de diferentes estilos y géneros interpretadas por personas diferentes, pianos, violines, incluso un poco de coros y una orquesta que combinaba con música electrónica y sampleos (fragmentos de grabaciones).

“Era algo que quería intentar acá, empezar a traer la combinación entre los sintetizadores y cosas que usualmente utilizaba para hacer música”, dijo. “Pero juntarlo con cosas un poquito más retro, quería hacer ese contraste y pues la instrumentación en vivo es algo bien importante y quería combinar esos dos mundos”.

“El sentido de libertad, de poder expresarme fue increíble”, agregó.

Su más reciente sencillo es “La baby”, un tema con un tempo un poco más rápido, originalmente creado con Feid quien agregó una melodía que atrapó a Tainy. El segundo en incorporarse fue Daddy Yankee, con quien Tainy trabajó como productor en su último álbum y todo quedó unido con los versos de Sech.

El video de la canción no es menos estelar. Aparecen Becky G, Camila Cabello, Evaluna Montaner, Lali, Elena Rose, Bad Gyal, RaiNao y paopao bailando, cantando y haciendo diversas actividades con un estilo de video casero retro. La indicación para las estrellas del video era que fueran lo más naturales posible.

Queríamos “hacerle homenaje a todas las mujeres increíbles de la música latina”, dijo Tainy. “Les dijimos eso: ‘diviértanse con la canción, lo que les nazca’”.

En el álbum es una grata sorpresa encontrar a García, quien ha desarrollado su carrera como cantautora pop, aunque muchos sentirán que su preludio pudo ser una canción completa. Además de ella, están Judeline, The Marias, Young Miko y Arca como artistas femeninas invitadas.

“Es bien especial ver todo el talento femenino que hay en un género donde no había mucho, ver eso ahora y ver lo increíbles que son también es súper cool (genial)”, dijo.

Tainy dejó en manos del DJ estadounidense Skrillex llevar la canción “Volver” con un sampleo de Four Tet a otro nivel en el que juegan a distorsionar y cambiar el ritmo de la voz de Rauw Alejandro. “Creo que ya estaba hecho así en el destino, tenía que llegar él a hacer su magia y ver el rumbo que coge al final la canción”, dijo.

En cambio, “Todavía”, con Wisin y Yandel, tiene un sonido de reggaetón más clásico y es de las canciones más minimalistas del álbum. En ella el dúo puertorriqueño, que recientemente tuvo un concierto con lleno total en el Foro Sol en su gira de despedida y serán artistas principales del festival Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México en noviembre, canta sobre una chica que como ellos no puede olvidar lo que tuvieron.

“Wisin y Yandel son de las primeras personas que a mí me abren las puertas en la música. Hay una relación bien increíble de muchos años, de ellos seguir dándome oportunidad en sus discos y poder mirar atrás y ver toda la trayectoria que pudimos tener, que yo pude aportar algo en la carrera de ellos dos”, dijo Tainy. “Yo necesitaba que Wisin y Yandel estuvieran en el disco. Representan quién yo soy, de dónde vengo”.

El siguiente reto para Tainy es descubrir la forma en la que llevará al formato en vivo su álbum. “Me emociona la idea de no saber exactamente qué puede ser”, dijo.