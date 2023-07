¡Cuidado! estas son las afectaciones en el abuso de internet en vacaciones

De cara al inicio vacacional de verano, ante la posibilidad de que los niños, niñas y jóvenes pasen más tiempo al frente de sus dispositivos electrónicos y, por lo tanto, no realicen una actividad física, ocasionará obesidad infantil y problemas mentales.

El avance de la tecnología influye en las relaciones sociales, los adolescentes de hoy en día viven hiperconectados: pueden mirar la televisión mientras responde un mensaje de texto de sus celulares, mientras chatean. Prefieren pasar largas horas con la mirada fija en la pantalla, navegando por la internet, ya sea en su cuarto, asilándose.

Las personas que usan su teléfono móvil, tablet, computadoras cinco horas o más allá del día, el riesgo de padecer obesidad puede ser hasta un 43% superior que en las personas que lo usan poco.

Según cifras de Save the Children, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. En la Encuesta de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022 se reportó que un 18.1% de los niños fue diagnosticado con obesidad y uno de cada cinco adolescentes (17.2%), con obesidad y sobrepeso.

Condiciones como la depresión, distinta y ansiedad, también pueden ser factores de sedentarismo.

Las tendencias del sedentarismo generado por el teléfono móvil no es la única razón por la cual puede causar sobrepeso. Hay otras que están ligadas de forma específica con las comidas, quienes usan el teléfono en sos momentos no prestan atención a lo que comen, y por lo tanto no se dan cuenta de las cantidades ingeridas y no advierten las señales de saciedad que el propio cuerpos les envía.

Diversas organizaciones hacen un llamado a los padres, madres y tutores del cuidado de la alimentación de sus hijos y que no pasen mucho tiempo en las pantallas de los celulares u otros dispositivos.

“Hay que transmitirles el valor del autocuidado, enseñándoles a comer alimentos saludables que les aporten energía y su cerebro, además de inspirarlos a ejercitarse y a tener hábitos saludables”, recomendó Gabriela Cámara, presidenta de la organización Voz Pro Salud Mental de la Ciudad de México (VPSMCDMX)

Abandono de actividades como deporte, lectura o contacto con amigos, propiciando sedentarismo y obesidad. Foto: Getty Images

Internet usado “como niñera”

México se ubica en los cinco primeros países que más usan las redes sociales, lo cual es preocupante, ya que en promedio los adolescentes mexicanos pasan cerca 5.5 horas diarias en internet. Los niños menores de 12 años pueden estar hasta tres horas diarias navegando principalmente mediante dispositivos móviles.

La mayor parte los menores emplea para ver videos, jugar videojuegos, e interaccionar en redes sociales con otros menores. En niños más chicos (menores de ocho años), Internet es usado “como niñera”, mientras los padres no pueden ocuparse de sus hijos.

A decir de la especialista Claudia Sotelo Arias, directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia (CEEPI), lo anterior debe tomarse con seriedad, no solo por la exposición que tienen los menores de edad a las redes sociales, con los riesgos que pueden implicar.

Por lo que recomiendan que es indispensable que se activen más ahora que se acercan las vacaciones de verano. Es fundamental que realicen actividades deportivas, se debe fomentar la lectura por gusto, el esparcimiento o socialización y acudir a actividades culturales.

Niños con celular CIUDAD DE MÉXICO, 18OCTUBRE2020.- Un par de niños se entretienen con sus respectivos celulares, en la alcaldía Gustavo A. Madero. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo/Moisés Pablo)

No dejes de leer: Feria de las Flores 2023 CDMX: Dónde, fecha y cartelera cultural

Efectos negativos del abuso excesivo dispositivos electrónicos

Además de ser negativos para las relaciones sociales y familiares, el uso excesivo y descontrolado de los dispositivos móviles, videojuegos como única forma de entretenimiento, puede generar:

Sedentarismo

Aislamiento y desconexión del entorno

Estado de nerviosismo

Ansiedad constante

Insomnio

Se afecta las relaciones socioafectiva

Demasiada información sensacionalista

Caer en delitos de extorsión, fraude o pornografía infantil

Quedarse en la habitación conectado a los dispositivos electrónicos por más de 8 horas continuas, es un síntoma del “niño caracol”.

Recomendaciones en vacaciones

En este sentido, los especialistas dan a conocer una serie de recomendaciones para estas vacaciones de verano: