Alcaldesa se reúne con presunto líder jefe criminal en Guerrero

#ULTIMAHORA Norma Otilia es fotografiada y grabada con un capo de la droga de Guerrero. Redacción/LRDG Chilpancingo, Gro., a 5 de Julio del 2023.- Exiben a la presidenta de Chilpancingo de los Bravo Norma Otilia Hernández Martínez en fotografías y audios en una reunión con capos de la droga del estado de Guerrero. En los primeros minutos de este jueves 5 de Julio del 2023 empezó a circular en redes sociales un video en donde la presidenta de Chilpancingo Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez se encuentra con un capo de la droga en un restaurante. En las fotografías se aprecia que el hombre con visibles armas de fuego se saluda afectuosamente y posterior a esto se sientan a desayunar y dialogar. En un audio se escucha como la presidenta lo saluda y aprecia la juventud del capo, manifestándole que pensó que era más viejo y que ya a pasado el 4to piso, refiriéndose que el capo a llegado a los 40 años, cómo si ya se conocieran de años, ademas, la alcaldesa le comenta que en qué puede ayudar al capo. Todo esto sale a la luz después de que en días pasados 7 personas fueron dejadas en pedazos y con cartulinas donde le dicen a la presidenta que cuando se encontrarán nuevamente para desayunar, todo esto desmintiendo la alcaldesa en medios nacionales que no sabía a qué se referían y que no tiene nexos con ningún delincuente, siendo nuevamente desenmascarada. Un caso similar sucedió con el ex fiscal del estado Jorge Zuriel de los Santos quien de igual manera fue video grabado con capos de la droga, pero este de manera inmediata renunció a su cargo, se espera que la alcaldesa haga lo mismo y se ponga a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guerrero quien haya la investiga. Andrés Manuel López ObradorFiscalía General de La República de El SalvadorEvelyn Salgado PinedaSEMARmxAzteca NoticiasEl Sol de ChilpancingoSolo Chilpo Ciro Gómez Leyva Joaquín Lopez-Dóriga