Dominicana logra 2do oro en atletismo de Centroamericanos, con Alexander Ogando

SAN SALVADOR (AP) — Faltaba un instante para que comenzara la carrera, y dos preocupaciones asaltaban a Alexis Ogando. Dudaba que su técnica nueva de braceo, implementada recientemente el exastro que lo entrena, estuviera totalmente lista para ayudarlo en la largada.

Y sentía un viento fuerte que le azotaba el rostro y que amenazaba con demeritar su tiempo. Cuando el balazo sonó, las preocupaciones se disiparon.

Un arranque impresionante condujo al dominicano al triunfo e los 200 metros el miércoles, para obtener la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, unas justas en que debutó y en las que ha conseguido subir ya dos veces a lo más alto del podio.

La primera fue hace un par de días, cuando República Dominicana se impuso en el relevo 4x400, gracias a un equipo conformado también por Lidio Feliz, Fiordaliza Cofil y Anabel Medina.

En los mismos relevos, Ogando y Dominicana obtuvieron la plata olímpica en Tokio 2020 y el oro en el Mundial del año pasado en Eugene, Oregon.

Ahora, el atletismo quisqueyano tiene además oro individual.

“Buena arrancada. Me gustó bastante. Fue excelente, a pesar de que estamos trabajando con otra mecánica de braceo que el entrenador me está poniendo. Y el levantamiento de piernas también”, relató Ogando. “Otra vez Dominicana subió al podio y estoy muy contento de que los chicos estén creciendo superbién y yo también me siento muy orgulloso”.

¿Y el viento? Tal vez impidió que Ogando rompiera un récord regional. Su tiempo fue de 19,99 apenas tres centésimas por debajo de la marca impuesta en estas justas por el panameño Alonso Edward en Barranquilla 2018.

Pero Ogando se mostró conforme con el oro y con haber superado a Edward, quien consiguió el bronce con un registro de 20,46. La plata fue para el colombiano Carlos Palacios.

“La brisa me afectó, afectó bastante. Sí, yo sentí que podía correr 19,80 hoy, pero como quiera, lo importante también es haber corrido en menos de 20 segundos”, enfatizó. “Voy a correr el 19 y 19 y 19. No hay barreras, Yo sé que puedo y lo voy a lograr”.

Todo con la guía de Félix Sánchez, el dominicano campeón olímpico en Atenas 2004 y Londres 2012 en los 400 metros con vallas.

“Es como mi papá, siempre por la línea, diciéndome cómo son las cosas, cómo debe ser", mencionó Ogando. “Siempre me llevo sus conceptos, porque era el mejor”.