El drama de tenis “Challengers” con Zendaya inaugurará el Festival de Cine de Venecia

El Festival de Cine de Venecia presentará una de las películas más esperadas del año en su noche inaugural con “Challengers” (“Desafiantes”) de Luca Guadagnino. El drama de tenis y romance, protagonizado por Zendaya, Mike Faist de “West Side Story” (“Amor sin barreras”) y Josh O’Connor de “The Crown” tendrá su estreno mundial fuera de competencia en la 80a edición del festival en septiembre, dijeron los organizadores el jueves.

“Challengers” es protagonizada por Zendaya como una prodigio del tenis cuyo pasado choca con su presente cuando su esposo, interpretado por Faist, se enfrenta a un competidor que alguna vez fue el mejor amigo de él y novio de ella. El avance picante y sugerente del filme se estrenó hace poco y se convirtió rápidamente en un meme en redes sociales.

“Es una historia moderna y audaz de energía juvenil, amor y poder”, dijo Guadagnino en un comunicado. “No puedo esperar a que el público del Lido baile con las notas de la banda sonora de Trent (Reznor) y Atticus (Ross) en la noche de apertura de la 80a edición de la Mostra”.

El director italiano ha estrenado varias películas en el festival, entre ellas “Bones and All” (“Hasta los huesos”), que le valió el León de Plata a la mejor dirección el año pasado, así como películas como “A Bigger Splash” (“Cegados por el sol”) y “Suspiria”.

Como el primer gran evento de la temporada de “festivales de otoño”, Venecia es una parada importante para los aspirantes al Oscar. El año pasado, el festival acogió el estreno de “The Whale” (“La ballena”), que le valdría el premio de mejor actor a Brendan Fraser, así como a un puñado de candidatas a premios como “Tár”, “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”), “All the Beauty and the Bloodshed” (“La belleza y el dolor”) y la nominada a mejor actriz Ana de Armas de “Blonde” (“Rubia”).

El director del Festival de Cine de Venecia, Alberto Barbera, calificó a “Challengers” como cine en su estado más puro.

“Luca Guadagnino es uno de los pocos directores italianos que siempre ha estado acostumbrado a trabajar con actrices y actores tanto italianos como extranjeros, obteniendo siempre los mejores resultados de todos ellos”, dijo Barbera en un comunicado. “Guadagnino no pone límites a su energía creativa en esta película, ya que trata temas como el amor, la amistad y la rivalidad masculina, y da vida a una película cautivadora y conmovedora, llena de ironía, sensualidad y buen carácter”.

MGM y Amazon Studios estrenarán “Challengers” en cines el 15 de septiembre.

La alineación completa para el Festival de Cine de Venecia, que se realizará del 30 de agosto al 9 de septiembre, se anunciará a finales de julio.