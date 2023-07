Lufthansa estudia aterrizar en el AIFA, pero no en el futuro inmediato

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) “tiene todo lo que se necesita, está muy bien organizado”, destacó la aerolínea Lufthansa, y afirmó que analizan ampliar sus operaciones a esa terminal aérea, pero eso no ocurrirá de inmediato.

En un encuentro con medios de comunicación, Dirk Janzen, vicepresidente de las Américas de Lufthansa Group Passenger Airlines, afirmó que México es uno de los mercados clave en América Latina, por lo que se enfocan en recuperar las frecuencias de vuelo que tenían previo a la pandemia.

Esto porque actualmente operan con 10 vuelos a la semana a Frankfurt y se enfocan en recuperar las 19 operaciones que tenían previo al confinamiento derivado del Covid-19.

Janzen resaltó que la empresa se enfoca en ver hacia adelante a fin de conectar a la Ciudad de México con Frankfurt.

No obstante, reconoció que hoy en día no tienen ningún plan concreto para trazar esa ruta desde la nueva terminal aérea de México, aunque ese destino no es el único que está en el radar, sino que también tienen en mente la de Tulum (en Quintana Roo), que está previsto se inaugure el próximo año.

Lufthansa La aerolínea alemana ve a México como un importante impulsor del turismo. (Foto: Cortesía)

Dichos planes de expansión responden al repunte de la tendencia de viajes tras la pandemia y de manera particular a las oportunidades que representa México gracias al nearshoring, que impulsará un gran flujo de producción de Asia, hacia esta región.

En compañía de Alejandro Arias, director de Ventas en México y Centroamérica, así como Tal Muscal, director de Comunicación del Grupo en América, Janzen resaltó las aportaciones de México para impulsar el turismo.

Es “México un destino único tanto para viajeros de placer como de negocios”, señaló Dirk Janzen.

Recordó que desde mayo de 1966, la presencia de Lufthansa Group en México ha crecido, ofreciendo, ahora hasta 19 vuelos semanales por cuatro de las principales aerolíneas del grupo: Lufthansa, Eurowings Discover, Austrian Airlines y SWISS operada por Edelweis.

La ruta Ciudad de México-Frankfurt, la más antigua de las operaciones del grupo, es operada diariamente con el Boeing 747-8, “La reina de los cielos”, resaltó Janzen.

“Esperamos continuar expandiendo esta ruta más allá de las frecuencias que se ofrecen actualmente”.

Asimismo, el directivo resaltó que “Lufthansa Group sigue invirtiendo en su crecimiento futuro, destinando alrededor de 2.5 mil millones de euros a la transformación de sus productos a bordo, así como más de dos mil millones de euros anuales, durante los próximos 5 años, en nuevos aviones de última generación que son respetuosos con el medio ambiente”.