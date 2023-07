Rusos colocaron objetos explosivos en la planta nuclear de Zaporiyia: gobierno ucraniano

El director general de la agencia nuclear de Naciones Unidas, Rafael Mariano Grossi, dijo que está reclamando acceso al techo de la planta nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, tras informes de funcionarios ucranianos de que Rusia habría colocado explosivos ahí.

Rusia tomó la planta en marzo de 2022, durante las primeras semanas de la guerra, lo que generó temores de un accidente nuclear. Los rusos han permitido acceso limitado al Organismo Internacional de Energía Atómica, aduciendo razones de seguridad.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi. (AP Foto/Shuji Kajiyama) (Shuji Kajiyama/AP)

Al cabo de una visita de cuatro días a Japón, Rafael dijo que la agencia había registrado progresos para acceder a Zaporiyia, pero con “algunas limitaciones”.

“Es como una conversación y yo estoy presionando para obtener el mayor acceso posible”, dijo Grossi en entrevista con la Associated Press en Tokio, y añadió que había una “mejora marginal”. “Soy optimista de que podremos ir a verlos”, dijo Grossi acerca de los techos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski denunció que, según los informes de inteligencia más recientes, las tropas rusas habían colocado “objetos similares a explosivos” en los techos de diversas unidades para “simular” un ataque como parte de una operación de bandera falsa.

Central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania (ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA EN/Europa Press)

Los “objetos extraños” fueron colocados en los techos de las unidades de energía tercera y cuarta de la planta, señaló el Estado Mayor de las fuerzas armadas ucranianas.

The Associated Press revisó imágenes satelitales de alta resolución de la planta tomadas en días pasados. Las fotos no mostraron cambios visibles en los techos de las seis cúpulas de contención de hormigón que cubren los reactores de la planta o en los edificios cercanos.

En Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó esta semana la situación en la planta nuclear, que es la más grande de Europa, como “bastante tensa”, y acusó a Kiev de planear sabotearla.

Dmitry Peskov

Ni Ucrania ni Rusia han proporcionado ninguna prueba de sus afirmaciones de una amenaza inminente. Grossi dijo que el OIEA realizó simulaciones del posible impacto ambiental en el caso de una explosión o bombardeo de la planta.

“Se cuenta con suficiente material nuclear para crear una situación muy desastrosa en el peor de los escenarios, pero luego hay diferentes alternativas que podrían suceder”, afirmó.

El OIEA advirtió reiteradamente sobre la posibilidad de una catástrofe radiactiva como la de Chernóbil, en el norte de Ucrania, donde un reactor explotó en 1986. La planta de Zaporiyia ha sido bombardeada varias veces desde que comenzó la guerra.

Los cortes de energía regulares han hecho que sea imposible operar la planta de manera segura, y sus seis reactores se han cerrado para minimizar la amenaza de un desastre. El OIEA tiene agentes en la planta, que está en poder de Rusia pero es operada por personal ucraniano.