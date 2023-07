Condado alemán elige a candidato de extrema derecha por primera vez desde la época nazi

SONNEBERG, Alemania (AP) — Mike Knoth está más que encantado de que el candidato de un partido populista de extrema derecha haya ganado recientemente la administración del condado de su ciudad natal, en la Alemania rural oriental, por primera vez desde la época nazi.

El jardinero desprecia a los partidos establecidos del país, no confía en los medios de comunicación y cree que hay demasiados inmigrantes en el país. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, también conocido por sus siglas en alemán AfD, espera que mejore todo lo que no va bien a sus ojos en Sonneberg, que se encuentra en el estado sudoriental de Turingia.

“Creo que el hecho de que tanta gente haya votado a Alternativa para Alemania ya le ha dado legitimidad”, dijo Knoth, de 50 años, durante una entrevista esta semana mientras paseaba a su perro por la desierta calle comercial principal de la ciudad.

Pero a algunos en Sonneberg no les ha convencido la retórica nacionalista y antidemocrática de AfD.

Margret Sturm, optometrista cuya familia lleva casi 60 años vendiendo gafas en Sonneberg, expresó su preocupación por la victoria de la AfD en una entrevista a una televisión pública.

“Les dije que no creo que sea bueno votar a la AfD. Y quien vote a la AfD debe saber que tienen a los nazis de por medio”, dijo Sturm a The Associated Press en una entrevista en su tienda.

Sturm apenas puede asimilar lo que ocurrió tras la emisión de la entrevista la semana pasada.

“Recibimos cartas de odio, llamadas amenazantes, a cada minuto. Nos insultó gente que ni siquiera conocemos, que no nos conoce, que no conoce el negocio”.

Las amenazas eran tan incesantes que el marido de Sturm instaló cámaras de vigilancia en el interior de la tienda.

Pero Sturm, de 60 años, dijo que no dejará que nadie lo calle.

“Aquí la gente tiene miedo de posicionarse contra la AfD y eso nos preocupa más que cualquier otra cosa”.

Dijo que otros residentes que se oponen a la AfD ya no quieren expresar sus críticas abiertamente.

“Ese es exactamente el tipo de intimidación que básicamente resulta de la maquinaria del odio y la incitación y luego tristemente se extiende. Y eso realmente me preocupa”, señaló Stephan Kramer, jefe de la agencia estatal de inteligencia doméstica de Turingia, a la AP en su oficina en la capital del estado, Erfurt.

Kramer lleva años advirtiendo de que la rama de Turingia de la AfD es especialmente radical y la puso bajo vigilancia oficial hace más de dos años como grupo de “extrema derecha probada”.

A Knoth no le molesta que la AfD esté bajo vigilancia de la agencia estatal de inteligencia de Turingia por sus estrechos vínculos con extremistas de extrema derecha.

“Fue elegida democráticamente y no encuentro nada ofensivo en ella”, afirmó.

Sonneberg tiene una población relativamente pequeña, de 56.800 habitantes, pero la victoria fue un hito simbólico para la AfD.