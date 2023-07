Fortalecen seguridad en Atizapán de Zaragoza con “Blindaje Esmeralda”

Para brindar seguridad y tranquilidad a los residentes y visitantes de Zona Esmeralda, el gobierno de Atizapán de Zaragoza, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, implementó el programa “Blindaje Esmeralda”, que fue presentado por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, en el Centro Cultural Luis Nishizawa, ante líderes vecinales, empresarios y representantes de unidades y plazas comerciales.

“Colaboradores Seguros”

Se trata de un registro de todos los “Colaboradores Seguros” que se realizará mediante la recolección y análisis de información de los prestadores de servicios, como auxiliares de estacionamiento, lavacoches y elementos de seguridad privada.

“Como pueden ver en este proyecto, necesitamos del apoyo de la ciudadanía y de los administradores de las plazas”, dijo Rodríguez Villegas.

Programa de seguridad

Por su parte, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, explicó que en la primera etapa de este programa se hizo el enlace y la coordinación con los administradores, dueños o encargados de los centros comerciales.

“El verdadero éxito de cualquier proyecto de seguridad se encuentra en la coordinación de ciudadanos y autoridades. Sin la coordinación ciudadana no tenemos nada, a pesar de que tengamos un despliegue de elementos federales, estatales y municipales”, explicó el comisario. “Consiste en empadronarlos, saber quiénes son, uniformarlos y que los vecinos de ‘Zona Esmeralda’ tengan la certeza de conocer a la gente que está a la encomienda de su vigilancia y servicio”, continuó.

En la segunda etapa, previa firma de protección de datos personales, se hará la recolección de datos de todos los empleados de las unidades económicas. Una vez que se entregue a las autoridades, la información será validada para confirmar que los involucrados no tengan antecedentes penales o algún mandamiento judicial pendiente, que no cuenten con una orden de aprehensión y que no hayan tenido un Informe Policial Homologado (IPH) por algo que pueda poner en riesgo la integridad de los clientes.

“Después de esa etapa de recolección y análisis de datos, nosotros les vamos a dar un producto terminado con los perfiles de sus empleados; ustedes evaluarán y decidirán quiénes tienen que trabajar con ustedes, quiénes están mal pagados para el servicio que están prestando”, agregó Gómez Calcáneo.

“Colaboradores Seguros” con identificación

Para aumentar la confianza, los “Colaboradores Seguros” estarán identificados mediante un chaleco y una credencial, además de que los negocios tendrán banners que indiquen la pertenencia a este programa.

Se considera que las plazas participantes son Plaza Cantera, Plaza Galerías Atizapán, Emerald Center, Plaza El Camino La Era, Espacio Esmeralda, Parque Esmeralda, Terraza Esmeralda, Walmart Express, Plaza La Antigua 1 y 2, el espacio comercial de Rancho San Juan, Plaza La Isla, Pabellón Esmeralda, Centro Comercial Esmeralda Súper H, Plaza La Montaña, The Home Depot, City Center La Comer, Plaza Bona, Costco, Plaza Cantera, Plaza Esmeralda y Plaza Escondida.

También se mencionó que los valores de “Blindaje Esmeralda” son los mismos del Plan de Vigilancia por Cuadrantes: Control, Estrategia, Rapidez, Responsabilidad, Proximidad y Prevención.

Además, el comisario destacó que uno de los logros en materia de seguridad es que, en 18 meses, la Policía municipal de Atizapán de Zaragoza ha logrado reducir de 75 por ciento a 57 por ciento la percepción de la inseguridad, además de que ha bajado casi 40 por ciento el robo de vehículo.

Finalmente, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas agregó que esta semana recibió la visita del vicealmirante CG. DEM. Gerardo de Jesús Toledo Guzmán, comandante del Cuartel General del Alto Mando la Marina Armada de México, quien reconoció la estrategia de seguridad que se aplica en Atizapán de Zaragoza, la cual podría ser replicada en otras partes del país.