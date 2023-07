‘Hijack’ mantiene al público en vilo durante 7 horas de vuelo

Como se puede adivinar por el título, la historia de “Hijack” se desarrolla en un avión que es secuestrado mientras se dirige de Dubai a Londres. A lo largo de los 7 episodios de la serie, se muestran las siete horas que dura el vuelo y lo que tienen que pasar algunos de los pasajeros -especialmente el negociador profesional Sam (interpretado por Elba)- durante todo el calvario.

La idea se le ocurrió al guionista George Kay no cuando estaba en el cielo, sino bajo tierra.

“Estaba en el Eurostar, trabajando mucho en Francia, y estábamos en el túnel del Eurostar y el tren se paró de repente. Y aunque sabía que todo iba bien, se me pasó por la cabeza: ¿y si está pasando algo en este tren? ¿Y si está pasando algo en los vagones?”. explicó Kay en una rueda de prensa mundial sobre la película.

Y continuó: “Y miré a mi alrededor, a la gente, al hombre de negocios que almorzaba y a la familia que discutía, y pensé: ¿Cómo nos las arreglaríamos como grupo de personas si esto fuera un incidente grave? ¿Sería realmente duro el hombre de aspecto rudo, se levantaría realmente el tipo desaliñado y se cubriría de gloria y conseguiría hacer frente a la gente?”.

La decisión de situar la historia en un avión fue una forma de aumentar las apuestas y, como dice Kay, técnicamente hay un sistema de clases en los vuelos. Y a lo largo de la serie, nos encontramos con individuos de cada una de ellas, y también con personas en tierra que intentan encajar las piezas de por qué está ocurriendo todo esto, y cómo pueden detenerlo. Incluido el personaje de Panjabi, Zahar.

“Cuando leí (el guión) por primera vez, creo que me enviaron tres (episodios) y no podía dejarlo. Al final del tercero, quería saber si mi personaje había conseguido salvar a los pasajeros, así que llamé a mi agente y le dije: “Tengo que leer del cuatro al siete””, cuenta Panjabi. “Fue entonces cuando pensé que éste es un guión brillante, es realmente emocionante y va a tener al público al borde de su asiento”.

Y para quienes ven cómo se desarrolla la trama, es probable que los sentimientos y las emociones a flor de piel no provengan sólo del argumento, sino también del entorno en el que se encontraba el reparto. Los miembros de la tripulación están muy cerca unos de otros, y tener un avión que se pareciera a los que tomarían los pasajeros en realidad fue una parte importante del proceso de rodaje.

“Tenemos una serie que se desarrolla casi exclusivamente en el interior de un avión. Y eso plantea dos problemas. Uno es que resulte atractivo desde el punto de vista dramático y no parezca aburrido y plano, y el otro es que parezca que estás en un avión que se mueve por el cielo”, explicó Jim Field Smith, director.

“Las secuencias de lucha fueron ciertamente difíciles de rodar. Estaban coreografiadas dentro del espacio, si nos hacíamos daño, nos tomábamos un respiro y seguíamos”. — Idris Elba, actor inglés

Y añadió: “El avión que se ve en el espectáculo es una réplica milimétrica de un avión de pasajeros. Así que nos lo pusimos tan difícil como pudimos y esperamos que eso se traduzca en la pantalla en algo que resulte realmente convincente, pero al mismo tiempo, sí, intentamos que parezca tan atractivo y que te meta en el drama tanto como sea posible”.

Así que, en “Hijack”, más o menos 200 personas del reparto y el equipo se subían cada día a una simulación de un vuelo de larga distancia para el rodaje (que duró unos 120 días).

“El confinamiento se aplicó realmente al drama”, declaró Elba. “Incluso para el equipo, ya sabes, pensar cómo íbamos a hacer esta toma superior sin poder quitar el techo... Todo desembocaba en la claustrofobia, así que el equipo, los actores, ya sabes, todo el mundo estaba muy apretado. Era casi como ver cómo se hacía un documental estando en el documental”.

El personaje de Elba es el que más se mueve por el avión de todos los pasajeros mientras asume la carga de intentar negociar con los secuestradores y salvar a todos los que van a bordo. Eso también requirió que muchas de las escenas de acción que se desarrollan se hicieran en un entorno reducido.

“Las secuencias de lucha fueron difíciles de rodar. Estaban coreografiadas dentro del espacio, si nos hacíamos daño, nos tomábamos un respiro y seguíamos, porque no es que no nos importara, es que no intentábamos cambiar la coreografía. En este caso, las secuencias de lucha se basaban en qué haríamos nosotros más que en (sólo) una secuencia de lucha”, destacó Elba. “Pero no era fácil moverse y luchar contra este tipo, sobre todo si mi personaje no es un luchador, que lucha por desesperación”.

‘Hijack’ es la primera historia de este tipo que se desarrolla en tiempo real, lo que formaba parte del diseño y del movimiento de la cmámara.

“Lo que me di cuenta mientras escribía fue que en la situación de secuestro, no es inmediatamente de vida o muerte, no es como si estuvieras a punto de ser empujado al borde de un precipicio o algo así”, contó Kay.

Y concluyó: “El tiempo y la tensión se suspenden porque hasta que no se sabe qué quieren los secuestradores, adónde se llevan el avión, qué pretenden hacer, todo eso son incógnitas al principio de la historia, así que tenemos tensión incorporada. Y la tensión se mantendrá durante toda la historia, porque todo el tiempo se va avanzando hacia una situación más intensa”.

2 de agosto

Es la fecha en la que se emitirá el último episodio de ‘Hijack’ en Apple TV+.