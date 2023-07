Luis Martín Sánchez, periodista de Nayarit, lleva 3 días desaparecido

Luis Martín Sánchez Íñiguez, reportero de Nayarit y corresponsal de La Jornada, está desaparecido desde el pasado 5 de julio, por lo que su familia acudió a la Fiscalía General del Estado para hacer la denuncia correspondiente.

Cecilia López Aguilar, esposa del periodista, denunció que en su casa no está la computadora, celular, un disco duro, entre otros objetos; además, en los pantalones que vestía ese día estaba su cartera con todas sus identificaciones, menos la del periódico La Jornada.

El día de su desaparición ambos fueron al municipio de Acaponeta para visitar a unos familiares, pero Sánchez Íñiguez regresó en autobús a Tepic porque al día siguiente tenía que realizar unos trámites de las placas vehiculares del automóvil de un pariente.

“Por la noche se comunicaron, pero alrededor de las 20:43 horas Luis Martín le avisó que se había ido la luz; suspendieron la comunicación y desde ese momento Cecilia López no volvió a saber más de él”, informó el diario.

🚨ARTICLE 19 documenta la desaparición de Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de @LaJornada en Tepic, Nayarit. Según información publicada por el medio, se desconoce su paradero desde la noche del pasado miércoles 5 de julio.



🧵 pic.twitter.com/JGedgPlGKr — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) July 8, 2023

La noche del jueves pidió a su hijo que fuera a ver cómo se encontraba su padre, pero no lo localizó. Mientras que el viernes, un desconocido llamó a la casa de la hija del reportero, quien vive en San Luis Potosí, porque “tenía que decirle algo importante con relación a su padre”, pero como no estaba no quiso dejar mensaje con la persona que contestó.

La fiscalía emitió la ficha de búsqueda de Luis Martín Sánchez iñiguez, de 59 años, 1.60 m de estatura, complexión delgada, cabello corto, lacio y entrecano, ojos chicos, color café oscuro y fue visto por última vez el 5 de julio de 2023 en la localidad Armadillo, Xalisco, Nayarit. No se proporcionó información de la vestimenta.