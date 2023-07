High Park Sur abrió otro boquete de corrupción inmobiliaria en CDMX

La construcción irregular de 17 pisos en una edificación de 32 niveles en la alcaldía Coyoacán, abrió un nuevo boquete en el capítulo de corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México. En abril murieron dos hombres y decenas de animales de compañía en High Park Sur tras un incendio que, según la representación legal de una de las víctimas, evidenció la corrupción y las deficiencias del edificio de 288 departamentos.

Rodrigo Muñoz, abogado de los familiares del médico Héctor Manuel Marín, quien perdió la vida el 22 de abril tras el siniestros en el piso 24 de la torre A “Olivo”, denunció este 7 de julio ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX a constructores y exfuncionarios de la dicha demarcación por el delito homicidio por omisión, a raíz de las deficiencias en materia de protección civil del inmueble.

Se incendia torre High Park frente al centro comercial gran sur en CDMX pic.twitter.com/AMV6FNXSKJ — BRITTØ (@BRITTOARTIST) April 22, 2023

“Identificamos varios elementos que permiten suponer actos probablemente constructivos de delito, en el sentido de delitos cometidos por constructores, obviamente con apoyo y con la anuencia de ciertos funcionarios de la alcaldía Coyoacán”, explicó a Publimetro Muñoz Dromundo.

El representante legal señaló que la muerte del otorrinolaringólogo destapó el caso de corrupción de High Park Sur, ubicado en Periférico sur 5550, la cual no cuenta con licencia de construcción según la respuesta de las autoridades de administración de Giovani Gutiérrez, a la solicitud de información 092074123001562.

“Al respecto, previa búsqueda exhaustiva, minuciosa y razonada, realizada por personal adscrito a la Subdirección de Registros y Licencias, dependiente de la Dirección de Registros y Autorizaciones a mi cargo, en los registros y archivos correspondientes, no se localizó antecedente alguno de Licencia de Construcción alguna”. — Señala el documento firmado por el subdirector de Control y Seguimiento de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de Coyoacán.

Muñoz Dromundo detalló que las irregularidades se remontan a la administración de Mauricio Toledo Gutiérrez (2012-2015), época en la que se habrían autorizado la construcción.

Sin embargo, los 17 pisos extra son solo la punta del iceberg, pues según la defensa de los familiares de una de las víctimas, las violaciones abarcan la construcción de más de 100 departamentos extra en dos torres que no cumplen con estándares mínimos de protección civil como toma de agua, equipos de protección y extintores, vitales en el siniestro en el que perdieron la vida dos personas.

“No hay toma de agua, no hay equipos de protección y no hay acceso a servicios de emergencia, ¿qué quiere decir? Que si hay que entrar al incendio no hay agua para pagarlo”, señaló el abogado.

Las demandas de las víctimas y el papel de la alcaldía

El abogado demandante aclaró que si bien el actual edil de Coyoacán, Giovani Gutiérrez no está involucrado en las irregularidades de los permisos de construcción; sí juega un papel fundamental para frenar el otorgamiento del permiso de uso y habitación de la nueva torre de High Tower Sur.

Según refirió el representante legal, la autorización representaría la misma negligencia que cometieron sus predecesores, incluso cuando el reporte de Protección Civil califica al edificio como de riesgo alto. Aunado a esto, los permisos de construcción de ambas torres únicamente se hicieron para 15 pisos. No obstante, ambos inmuebles se exceden en 17 pisos.

“Construir 480 departamentos en 15 pisos, como que los números no daban. Ahora están poniendo una segunda torre valiéndose de la misma autorización. El problema es que la normativa no está sujeta a caprichos de la autoridad. La normativa existe para prevenir y para y y para proteger a la ciudadanía de riesgos”. — Rodrigo Muñoz Dromundo.

Muñoz señaló que las víctimas del siniestro piden que el edil asuma su rol en la negativa de dicho permiso, se reúna con las víctimas, se pronuncie y condene los actos de corrupción que, aseguró, tienen el mismo modus operandi del llamado Cártel Inmobiliario que investiga la FGJ de la CDMX en la alcaldía Benito Juárez.

Aunque el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Coyoacán, Obdulio Ávila, señaló a medios que desde el gobierno de la demarcación no se taparán actos de corrupción.

No obstante, Muñoz puntualizó que, hasta el momento, la postura de la alcaldía solo ha consistido en “lavarse las manos”, pues cuando se presentó la denuncia el pasado 7 de julio, se hizo llegar a las víctimas un comunicado en el que únicamente se deslindan de la situación.

Por otra parte, el abogado indicó que la principal exigencia es la reparación del daño a las víctimas y que se haga justicia, por lo que piden a las autoridades que se investigue este caso de corrupción con el mismo rigor e insistencia con el que la FGJ se abocó con respecto al Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez.

“Esperamos en primer lugar que la Fiscalía actúe con la misma urgencia con la que actuó en los asuntos en Benito Juárez. Entendemos que tiene muchísimo trabajo y reconocemos que es muy difícil con los recursos que tiene asignados; pero no es un capricho, es porque la familia necesita comenzar su duelo y el duelo no va a comenzar hasta que tengan justicia” — Rodrigo Muñoz Dromundo.

